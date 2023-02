Čekání na Lies of P skončí v létě

21. 2. 2023 11:36 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Kolem chystané korejské soulsborne akce Lies of P je v poslední době docela čilo a může za to především akce IGN Fan Fest 2023. V jejím rámci byla uveřejněna nová ukázka, která opět zájemce lákala stylovým zasazením, vtahující atmosférou a výtečně navrženými nepřáteli. No jednoduše radost, která snad ve výsledku nezklame. Aby se ale tato ukázka necítila příliš sama, tak ji doplnila ještě jedna.

Ta tentokrát nenabízí žádné přímé záběry z hraní. Spíše se jedná o dvouminutový filmeček, ve kterém se za doprovodu hlasu záporáka Simona formuje jeden z velice čvachtavých až gigerovských bossů. A je jasné, že díky němu ze zdejšího Pinocchia budou létat třísky.

Avšak na konci ukázky se skrývá ještě jedna klíčová informace. Došlo totiž konečně na upřesnění měsíce, ve kterém se titul podívá na pulty obchodů. Takže jestli se těšíte, připravte si dostatek dovolené na letošní srpen.

zdroj: Round 8 Studio

Bohužel, přesný den zatím specifikován nebyl. Samozřejmě se ale již začaly rojit různé výstřely do tmy, které se ho snaží odhadnout. Nejčastěji se skloňuje 19. srpen. Jedná se ale stále o poměrně divoké spekulace, které se neopírají o žádné oficiální informace. Zmínit lze, že 18. srpna v minulém roce vyšla jiná soulsborne akce – Thymesia.

Jisté každopádně je, že Lies of P vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One. Jak to u mnoha her v poslední době bývá zvykem, při vydání bude přidána do předplatitelské služby Game Pass.