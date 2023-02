Lies of P působí stále skvěle. Potvrzuje to další ukázka

14. 2. 2023 10:30 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Soulsovka Lies of P od korejského studia Round8 rozhodně patří k těm nejvyhlíženějším hrám letošního roku. Ambiciózní spojení známého náročného subžánru s ponurým světem, který je inspirován románem Pinocchiova dobrodružství, má rozhodně něco do sebe. Ať už je to zajímavá práce se zdrojovým materiálem, nebo skutečně vtahující vizuál, o lákadla není nouze.

Ostatně o tom přesvědčují stále nové ukázky, o které v poslední době rozhodně není nouze. A to platí i o té nejnovější, jež byla uveřejněna exkluzivně magazínem IGN v rámci jeho akce Fan Fest 2023.

Opět se tak můžete pokochat další řádkou steampunkových záběrů, ve kterých není nouze o pohledy na místní lokace, hlavní postavy a samozřejmě nepřátele včetně bossů. A právě s návrhem nepřátel si zjevně tvůrci vyhráli asi nejvíce, jelikož každý zdejší zástupce působí nemalou dávkou osobitosti. Ať už svou podobou, či pohyby.

Nechybí také několik střípků ze samotné akce, ve které jistě využijete nejen velké portfolio chladných zbraní, ale také svou mechanickou levici, z níž uděláte sekundární zbraň za pomoci různých alternativních režimů. S nimi půjde soky odstřelovat na dálku, případně jim zavaříte za pomoci blesků, ohně i mrazu.

Ačkoliv je v souvislosti se hrou nejčastěji skloňován právě Bloodborne, jistou podobnost, hlavně díky svému steampunkovému tématu, lze najít i ve Steelrising, tedy dosud nejnovějším počinu studia Spiders.

Jestli se všechny tyto skvěle působící ukázky promění na neméně povedený herní zážitek, to zjistíte během tohoto roku, kdy hra vyjde na PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S a Xbox One.