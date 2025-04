CD Projekt varuje před falešnými pozvánkami do bety Zaklínače 4

Ne, pozvánku do uzavřeného betatestu The Witcher 4 jste neobdrželi... a pokud ano, nejspíš jste se stali terčem podvodu. Polské studio CD Projekt varuje fanoušky, že zprávy o údajné účasti v testování nové hry ze světa Zaklínače jsou falešné.

1/3 Recently, we've been getting reports from some of our community members that they've been invited to a beta test of The Witcher 4 — this is a scam!



[image or embed]