Call of Duty našlo inspiraci v Among Us, v novém režimu budeme hledat impostory

6. 8. 2021 14:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Když loni přišla pandemie a zahnala masu lidí do bezpečí domovů, mohly si herní společnosti mnout ruce. Třeba taková Call of Duty: Warzone nemohla vyjít v příhodnější čas. Katapult do popředí zájmu si ale užila i nenápadná (a před pandemií zcela opomíjená) hříčka Among Us, ze které se jako mávnutím kouzelného proutku stal megahit. Bylo skoro s podivem, že se žádná velká společnost nesnažila tento koncept napodobit. Ale už je to tady.

Call of Duty: Black Ops Cold War se připravuje na pátou sezónu a ta kromě nových map, zbraní, operátorů a battle passu přinese také nový herní režim jménem Double Agent, který je mechanismy Among Us výrazně inspirován. Půjde o mód pro desítku hráčů, z nichž každý dostane náhodnou roli. Někteří z nich ale budou dvojitými agenty, kteří mají za úkol spáchat sérii bombových útoků, uspět ale mohou také prostou eliminací svých kolegů.

Jednu z nejdůležitějších rolí pak bude hrát vyšetřovatel, který dostane k dispozici stopy pro odhalení shnilých jablek v košíku. Může také na podezřelého hráče vypsat odměnu a tím na něj poštvat zbytek týmu. Skrytí agenti dostanou do vínku speciální nástroje, které by jim jejich snažení mělo usnadnit.

Uvidíme, do jaké míry bude koncept, který se zákonitě musí spoléhat na hlasovou komunikaci, schůdný pro náhodně poskládané skupinky hráčů v ne vždy úplně přátelské komunitě Call of Duty. Ale možná, že ty ruské děti, které vám barvitě vyprávějí o koitu s vaší matkou, dokáží svou omezenou slovní zásobu využít i k dopadení pachatelů.

Pátá sezóna Call of Duty: Black Ops Cold War začíná už 12. srpna.