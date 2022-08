Bývalí tvůrci Payday se po GTFO vrací ke kooperativním loupežím

29. 8. 2022 11:52 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Ulf Andersson figuroval coby herní designér ve vývoji obou dílů série Payday, než se od studia Overkill odtrhl a založil si vlastní tým 10 Chambers, jemuž šéfuje a s nímž vydal loni v prosinci po dvou letech v early accessu povedenou kooperativní hororovou survival střílečku GTFO. Během proběhlého Gamescomu prozradil webu NME své další plány.

Svět se tak poprvé dozvídá o tom, že se Andersson vrací k žánru kooperativních loupeží, byť nemáme čekat úplně to samé, co světu dává Payday 2. „Naše hra nebude o neustálém střílení. Payday mělo obrovský problém s akcí, která když se vyostřila, tak už nikdy nepolevila,“ prozradil Andersson v rozhovoru pro NME.

Hru, která ještě nemá ani jméno, ani datum vydání, protože se vývoj nachází teprve v předprodukční fázi, Andersson zasazuje do tématu techno-thrilleru. Inspiruje se prý mnoha a mnoha sci-fi knihami a kyberpunkem. Zároveň prozradil, že by výsledný zážitek měl být jednodušší než GTFO, kde dle jeho slov není neobvyklé, aby po hodině plížení přišla náhlá smrt, a hráč tak ničeho nedosáhl.

Přestože se tvůrci nepochlubili prodejními úspěchy GTFO, svou základnu hráčů si našla. Dle SteamCharts ji v průměru hrají vyšší stovky až tisíce hráčů a svůj rekord v počtu souběžně hrajících uživatelů zaznamenala letos v červnu, kdy se u ní najednou sešlo téměř 19 tisíc lidí.

To se ale pořád nemůže rovnat úspěchu devět let starého Payday 2, které i po takové době denně hrají desítky tisíc hráčů a ve špičce se u něj minulý měsíc sešlo téměř 70 tisíc kooperujících zlodějů. Ve vývoji je již spoustu let Payday 3, ale o hře, kterou málem stáhla ke dnu restrukturalizace studia po naprostém propadáku Overkill’s The Walking Dead, toho stále mnoho nevíme.