Bylo odložení Stalkera 2 první dominový kámen? Odklad možná čeká i Avowed

2. 8. 2024 10:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Odklad Stalkera 2 ze září na listopad nám možná spustí lavinu dalších škatulat s plánovanými daty vydání. Podle serveru The Verge kvůli tomu totiž plánuje posunutí data vydání i očekávané RPG od Obsidianu, Avowed. A to i přesto, že hra je na tom údajně technicky dobře a teoreticky by nic nemělo bránit tomu, abychom si ji letos zahráli.

Jenže studia musí myslet také na prodeje, kterým nesvědčí období nabitá očekávanými tituly. Posunutí Stalkera 2 nám napovídá, že Avowed mělo původně vyjít taky v listopadu, což se teď může změnit, aby titul uhnul exponovanějšímu a žádanějšímu titulu, který má kolem sebe už téměř mýtickou auru.

Stalker 2 bude v den vydání k dispozici také pro určité úrovně předplatného Game Pass, a když se podíváme, jaké další hry studia spadající pod Microsoft plánují, nemusí být skutečně v kalendáři na konci roku k hnutí. Strategické září nadělí Age of Mythology: Retold a Ara: History Untold. V říjnu vyjde obligátní Call of Duty: Black Ops 6, v listopadu Flight Simulator 2024 a výše zmíněné pokračování Stalkera.

Do toho máme do konce roku slíbeného ještě Indianu Jonese and the Great Circle, nemluvě o spoustě dalších her od jiných studií, které také budou bojovat o pozornost a peněženky zákazníků. A Microsoft má možná (oprávněně) strach, že by mezi nimi fantasy RPG z pohledu vlastních očí mohlo trochu zapadnout.