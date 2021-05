Budovatelské strategii Before We Leave skončila exkluzivita. Vychází na Steamu

15. 5. 2021 10:00 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Máte rádi strategie s hexagony, ale více než boj vás vždycky bavilo stavění? Pak je Before We Leave přesně pro vás. Tahle budovatelská hra sice vyšla už před rokem na Epic Games Store, my jsme ji ale trestuhodně opomenuli. Naštěstí se teď připomíná s opětovným vydáním na Steamu, kde se nejdřív objevila v předběžném přístupu, aby vzápětí kvůli exkluzivitě zase zmizela.

Každopádně, hlavní náplní Before We Leave je poklidné stavění základen na roztomile stylizované planetce, přičemž vaším cílem je vyhrát neméně ležérní vesmírný závod. Obyvatelé světa strávili kvůli apokalypse několik generací pod zemí, takže je musíte zase naučit žít na povrchu. Pěstovat čerstvé jídlo namísto konzerv, užívat si sluníčka a tak dále.

zdroj: Team17

Vaším dlouhodobým cílem je postavit vesmírnou raketu a na její palubě se vydat hledat a kolonizovat další planety. Podmanit si galaxii zní možná drsně, na boj ale v tomto případě opravdu nedojde, čeká na vás jen sluneční soustava plná příležitostí.

V plné verzi hry se můžete pustit rovnou do čtyř různých příběhových scénářů, přičemž vývojářský tým je stále aktivní a odhodlaný přidávat nový obsah. Za budovatelskou strategií stál původně jediný člověk, teď se studio Balancing Monkey Games rozrostlo na čtveřici.

Na Steamu hra vyšla 13. května a až do čtvrtka ji tam najdete s 25% slevou.