Brutální řežba Blood of Heroes kombinuje For Honor a Dark Souls

29. 4. 2021 12:38 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Čerstvě oznámená středověká multiplayerová akce Blood of Heroes za své primární inspirace uvádí středověkou bojovku For Honor a přísné temné Dark Souls. Jak můžete sami posoudit v oznamovacím traileru, je to na ní dost vidět. Drsní bojovníci se proti sobě utkají v PvP arénách, z nichž coby vítěz může vyjít jen jeden.

Za Blood of Heroes stojí běloruské studio Vizor Games, které má doposud na kontě samé hříčky z mobilů a sociálních sítí, středověká řež má být tedy jeho debutem na PC a konzolích. „Chtěli jsme vytvořit hru, kterou bychom si sami rádi zahráli: s krutým, adrenalinem nabitým světem inspirovaným Dark Souls, s nemilosrdnými PvP bitkami a válečníky, kteří neprojevují žádnou lítost ani strach,“ vysvětlil v tiskové zprávě šéf vývoje Dmitrij Voronov.

Zatímco vliv Dark Souls je viditelný hlavně na prostředí, samotný soubojový systém si půjčuje především z For Honor. V chystané uzavřené betě si můžete vybrat z šesti bojovníků se specifickým stylem, přičemž na rozdíl od zmíněné konkurenční bojovky si někteří z nich podstatně libují v magii a nespoléhají tolik na kontaktní boj.

„Stejně jako v historii naši hrdinové nejsou vždy těmi rytíři v lesklé zbroji, kteří bojují za vyšší dobro. Umí být i neúprosní, mazaní, pomstychtiví, ale samozřejmě někteří jsou i typicky kladní a ochranitelští,“ vysvětluje Voronov. Všichni bojovníci tak mají vlastní osobnost, abyste si mohli vybrat nejen podle vašich bojových preferencí, ale třeba i podle nálady.

Do bety se můžete přihlásit již nyní a její uzavřená fáze na PC započne 4. května. Blood of Heroes se chystá i na PlayStationy a Xboxy současné i minulé generace. Uzavřené testování nabídne dvojici režimů: jeden na jednoho a skupiny. Přihlásit si do něj můžete prostřednictvím formuláře na oficiálním webu.