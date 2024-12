Bombastický trailer představuje Ciri jako hrdinku Zaklínače 4

13. 12. 2024 2:26 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Konečně jsme se dočkali! CD Projekt se vytasil s pořádnou upoutávkou na Zaklínače IV a že to stálo za to. Čistě příběhové video nám představuje vesnici kdovíkde (nezapomeňte, že Ciri umí cestovat mezi dimenzemi), kde se lid chystá k obětování jedné z dívek bohům z lesa.

Z tajemného zaklínače se ovšem vyklube stará známá Ciri, která zestárla a… zjevně do určité míry prošla zkouškou trav, protože používá lektvary, zaklínačská znamení, ovšem když jde do tuhého, sáhne i po své magii. Jak to dopadne se podívejte sami, protože jde o skvělé video. Škoda, že na hru si ještě pár let počkáme.

„Začínáme zcela novou ságu Zaklínače, tentokrát s Ciri jako ústřední postavou příběhu!“ řekl Sebastian Kalemba, režisér hry. „Je skvělé, že konečně můžeme tato slova říct — už dlouho jsme věděli, že chceme, aby byla Ciri hlavní postavou Zaklínače IV; připadalo nám to přirozené a věříme, že si to Ciri zaslouží. V této hře chceme prozkoumat, co skutečně znamená stát se zaklínačem, tím, že budeme sledovat Ciri na její cestě. Tento trailer je ochutnávkou toho, co to obnáší, a také náznakem, jak temný a realistický svět Zaklínače může být.“

zdroj: CD Projekt