BlizzCon letos nebude, i když Warcraft slaví 30. výročí

26. 4. 2024 10:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Konference BlizzCon pro všechny fanoušky legendárního studia Blizzard se letos konat nebude. Studio to oznámilo na svých stránkách. Zároveň slibuje, že nejde o předzvěst konce živých výstav, ale jen o dočasnou pauzu.

Ono se vlastně není moc čemu divit, protože se Blizzard zrovna nenachází v úplně nejsilnější pozici. Studio, které kdysi plodilo jeden herní klenot za druhým, se v poslední době tak nějak plácá na místě. Momentálně víme pouze o dvou projektech, které se v útrobách Blizzardu rodí: Datadisk The War Within pro World of Warcraft, který má být součástí trilogie The Worldsoul Saga a údajně značí dalších 20 let dominance kultovního MMORPG, a první rozšíření Vessel of Hatred pro Diablo IV. Dvěma datadisky zjevně program dvoudenní výstavy nenaplníte.

„Během následujících měsíců zveřejníme více detailů o The War Within a Vessel of Hatred. S komunitami se setkáme na jiných výstavách - například na Gamescomu, kde také odhalíme další projekty, které máme v plánu. Také plánujeme několik globálních událostí k oslavám třiceti let značky Warcraft,“ uvádí Blizzard s tím, že i přes absenci BlizzConu bude letos dostatek příležitostí zůstat v kontaktu s komunitou a fanoušky.

Je docela možné, že má teď Blizzard trochu jiné starosti než organizaci velkolepých eventů. Ve studiích spadajících pod Microsoft totiž momentálně probíhá restrukturalizace a masivně se v nich propouští. O práci má přijít 1900 lidí napříč studii Activision Blizzard, ZeniMax a divizí Xbox. Před nedávnem Blizzard zrušil také plánovaný PvE režim pro Overwatch 2.