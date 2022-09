Blíží se obrovský dinosaurus, na jehož zádech vybudujete vesnici ve strategii The Wandering Village

7. 9. 2022 16:00 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Neotřelé nápady ve videohrách máme moc rádi a obzvlášť na poli budovatelských survival her se s nimi v posledních měsících roztrhl pytel. Vývojáři nás nechají budovat vesnice na příkrých svazích hor, útesech obklopených moři, v nebesích s plovoucími městy a v neposlední řadě na zádech obrovského tvora.

Poslední jmenovanou hrou je The Wandering Village, která nás zaujala už dříve a zahrnuli jsme ji i do našeho GamesPlaye věnovaného demoverzím. Všichni jste si mohli tuto nevšední hru vyzkoušet, ale konečně se blíží den, kdy prozkoumáme vše, co se ukrývá za hranicemi omezeného dema.

The Wandering Village totiž míří do předběžného přístupu na Steamu, který odstartuje již 14. září. Někdy v příštím roce se rozšíří i na konzole Xbox v rámci programu Xbox Game Preview. Hra setrvá v předběžném přístupu minimálně rok.

Hlavním lákadlem The Wandering Village je fakt, že se váš kmen usídlil na planině na zádech obrovitého stvoření zvaného Onbu. Standardním způsobem na něm těžíte suroviny, z nichž stavíte nejrůznější budovy a tvoříte políčka, abyste měli co do úst.

zdroj: vlastní video redakce

GamesPlay hry The Wandering Village začíná v čase 16:00

Ale jedná se o symbiotický vztah. Když budete zvíře moc ždímat, nebude šťastné a může se klidně stát, že v místě, kde jste si usmysleli vybudovat kuchyň, mu vyroste nový výrůstek. A je po vaření! Onbu má zároveň svou vlastní hlavu a ne vždy se bude ubírat směrem, který by se vám hodil.

Nový trailer na svém konci odhaluje jednu velmi smutnou skutečnost – Onbu může dokonce zemřít! Se svou vesnicí můžete narazit na mrtvolu tajemného tvora, s nímž pravděpodobně zanikl i celý kmen. Možná zrovna váš kmen, když se The Wandering Village řadí zároveň do žánru roguelike. Tak hodně štěstí na zádech!