Blíží se nový, nablýskaný Construction Simulator. Snad bude lepší než simulátor cestáře…

24. 6. 2022 10:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Studio weltenbauer oznamuje v pořadí již pátý díl simulační série Construction Simulator. Ta se poprvé objevila v roce 2011 a její doposud poslední díl s pořadovým číslem 3 vyšel před třemi lety. Také vám ty počty moc nesedí?

To proto, že po prvním Construction Simulatoru přišel Construction Simulator 2015, pak dvojka a nakonec trojka. A teď, aby v tom už vůbec nebylo jasno, se chystá Construction Simulator bez jakéhokoliv označení.

Nový Construction Simulator láká na dvě velké otevřené mapy zasazené do Německa a Spojených států amerických, z nichž každá bude mít svou vlastní kampaň. V Německu budete kupříkladu pracovat na obnovitelné energii a vylepšovat městskou infrastrukturu, zatímco v Americe zrenovujete přístav, aby byl atraktivnější pro turisty.

zdroj: Astragon

Dohromady je pro vás připraveno na devět desítek různých kontraktů od opravy vozovky po výstavbu budov. K tomu budete potřebovat více než sedmdesát kousků těžké techniky od náklaďáků přes bagry a válce až po jeřáby.

Letošní Construction Simulator přidává k předchozím licencovaným strojům značek Caterpillar, CASE, Kenworth, BELL, Liebherr, MAN či Bobcat nové značky jako DAF, Scania, Cifa, Doosan a další. Dohromady se tvůrci mohou pochlubit 25 licencovanými značkami, mezi které se řadí i oblečení, které bude poprvé v historii série možné měnit.

Třešničkou na dortu je možnost pustit se do stavebních prací s až třemi kamarády v online kooperaci. A pokud si Construction Simulator pořídíte na PlayStation 5, pak počítejte s tím, že vám haptická odezva dá jasně najevo, po jakém povrchu jedete, zatímco adaptivní triggery vám prozradí například to, jak v plné rychlosti ztrácíte nad vozidlem kontrolu v prudké zatáčce.

Construction Simulator vypadá na první dobrou opravdu slibně a neměl by pro něj snad být problém překonat velmi nízkou laťku nedávného otřesného Road Maintenance Simulatoru. Hra vyjde 20. září na PC, PS4, PS5, Xboxu One a Xboxu Series X|S. Ale již o druhém červencovém víkendu proběhne veřejné testování hry, do nějž se můžete hlásit z oficiálních stránek.