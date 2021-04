Blíží se fúze dvou výtečných her. Dead Cells se objeví v Curse of the Dead Gods

7. 4. 2021 17:37 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Dead Cells určitě znáte, na Gamesech na tuto nemilosrdnou roguelike plošinovku pějeme dlouhodobě chválu. Ale Curse of the Dead Gods se od nás takové pozornosti zatím nedočkala. Přitom z naší recenze vyplývá, že ani tuhle hru byste si neměli nechat ujít. Oba tituly jsou si v lecčems podobné a neuniklo to zjevně ani jejich tvůrcům, kteří chystají jejich prolnutí.

Již 14. dubna se vám na všech platformách stáhne update Curse of the Dead Cells, který obohatí hru Curse of the Dead Gods o nový obsah vycházející ze hry Dead Cells. Předně na vás čeká nové prokletí bezhlavého, které z vás udělá hlavní postavu hry Dead Cells se světélkem místo hlavy. Díky této kletbě budete sice rychlejší, ale také budete schytávat více ran.

Své ruce (klidně obě dvě najednou díky novému stylu) můžete vybavit některou ze tří nových zbraní pocházejících přímo z Dead Cells. Jmenovitě jsou to Sword of Conjunctivius, Broadsword of the Knight a Crossbow of the Condemned.

Jak už jste asi pochopili, propojení obou her je jednostranné. Prvky z Dead Cells se promítnou do Curse of the Dead Gods, ale ne naopak. Alespoň zatím. Něco mi říká, že je jen otázkou času, než tvůrci Dead Cells oznámí vlastní update s novinkami inspirovanými v Curse of the Dead Gods.

Jak se na podobné prolínání her tváříte? Přijde vám to skvělé, nebo by se odlišné světy neměly vůbec potkávat a měly by nadále žít ve vlastních bublinách?