Bethesda přibližuje, v jakém světě se bude odehrávat vesmírné RPG Starfield

21. 10. 2021 10:53 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Od červnového traileru prozrazujícího datum vydání se po vesmírném RPG Starfield od Bethesdy slehla zem. Jistě, nemůžeme čekat, že se každý týden objeví nový trailer, když hře zbývá do vydání ještě 13 měsíců, ale něco by to tu a tam chtělo. A myslí si to i vývojáři, kteří nyní přibližují zasazení hry.

Nové video, jímž vás provede šéf designu Emil Pagliarulo, má pouhou minutu a půl, ale i tak se mu daří seznámit nás s pár důležitými faktickými detaily. RPG Starfield se bude odehrávat v oblasti nazvané Settled Systems, kterou najdete v Mléčné dráze pouhých 50 světelných let od naší vlastní sluneční soustavy.

Právě se píše rok 2330 a uběhlo již 20 let od kolonistické války dvou největších frakcí – Spojených kolonií a Kolektivu Freestar. Mezi nimi momentálně panuje křehký mír, ale to neznamená, že by v této části vesmíru byla nouze o hrozby.

Život prostých občanů ohrožují žoldáci Eclipticu, piráti Rudé letky, zlomyslní Vesmířané a náboženští fanatici z Va’ruunu. A pak je tu ještě jeden spolek, organizace Konstelace, která si dává za cíl odhalit tajemství a záhady galaxie. A jedním z jejích nejnovějších členů jste právě vy.

Touto informací video končí, ale už alespoň trochu víme, v jakých kulisách budeme prozkoumávat nejrůznější kouty Settled Systems. Starfield vyjde 11. 11. 2022 na PC, Xboxu Series X|S a v předplatném Game Pass.