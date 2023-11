Bethesda odpovídá na negativní recenze Starfieldu na Steamu

29. 11. 2023 10:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Hráčské skóre vesmírného dobrodružství Starfield od Bethesdy se na Steamu propadlo pod důležitou psychologickou hranici – v poslední době přibylo docela hodně negativních reakcí, kvůli nimž se celkový verdikt momentálně zastavil na 69 % palců nahoru z celkem 80 917 recenzí. Což znamená, že se hra přehoupla do škatulky „smíšených“ ohlasů a vyplnila se noční můra každého vývojáře: Hodnocení svítí v nelichotivé žluti namísto lákavé modři.

V Bethesdě se rozhodli reagovat kuriózním způsobem: Tým zákaznické podpory zavelel ke křížové výpravě a jal se odpovídat na negativní recenze. Ne na všechny, samozřejmě, protože to by měl co dělat až do přespříštích Vánoc, ale k celé řadě nespokojených komentářů přidal svou reakci. Kdo by však čekal nějaké břitké, vyargumentované pointy z vývojářské strany barikády, spletl by se, jelikož by se odpovědi od Bethesdy daly shrnout prostým: „Nemáte pravdu!“

Kupříkladu na recenzi od hráče s přezdívkou UptownMermaid, která vcelku detailně tepe prakticky všechny aspekty hry (tedy rozhodně ne pouze četná načítání), reaguje Bethesda: „Mrzí nás, že vám vadí načítání. Ale ačkoliv je ve hře hodně načítacích obrazovek, zvažte množství dat, která zvládáme do tří vteřin načíst!“ Navíc přidává generický odstavec o tom, jak je Starfield plný bohatého obsahu a jak budete objevovat nové věci i po stovkách strávených hodin. Ten samý odstavec se mimochodem v nezměněné podobě objevuje i ve většině ostatních odpovědí od vývojářů.

Druhý oblíbený refrén Bethesdy se pak zdá být: „Je to schválně!“ V podobném duchu reaguje zákaznická podpora vývojáře hlavně na recenze, které si stěžují na prázdné, nenápadité planety a nudný průzkum kosmu.

Zvláštně pak zní prohlášení vývojářů ohledně umělé inteligence: „Aby byl Starfield tak dynamický, jak to jen jde, nejsou zdejší postavy plně naskriptované, občas se mohou chovat malinko divně. Cílem bylo vytvořit uvěřitelné postavy a realistické reakce na vašeho hrdinu. Přechod na Creation Engine 2 přinesl oslnivá vylepšení umělé inteligence, díky nimž jsou možné dynamické interakce s rozličnými druhy prostředí ve hře.“

Což skoro zní, jako by v Bethesdě měli nějaký jiný Starfield, než jaký pustili do světa. Třeba se ho také jednou dočkáme, mezitím však nezbývá než se spokojit s verzí, která dorazila a která si z recenze od Jakuba odnesla sedmičku. Hra by se také příští rok měla dočkat oficiální podpory fanouškovských modifikací.