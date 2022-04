Bethesda Launcher po šesti letech končí, hry si můžete přenést na Steam

28. 4. 2022 13:15 | Novinky | autor: Pavel Makal

Všechno jednou končí a naštěstí se to netýká jen věcí hezkých a oblíbených, ale i těch, které bychom si raději odpustili. Právě do toho druhého segmentu spadá někdejší pokus vydavatelství Bethesda mít svůj PC launcher pro vlastní hry, a vymanit se tak z područí Steamu. Pokud jste někdy měli s programem tu čest, určitě mi dáte za pravdu, že jeho konec nemusí nikoho mrzet.

Bethesda Launcher oficiálně zaklepe bačkorami až 11. května, už nyní ale můžete započít radostný proces migrace pořízených her na Steam. Nemusíte se obávat, pokud byste snad přenos svých her na platformu Valve do zmíněného termínu nestihli, bude tak možné učinit i po jeho uplynutí. Proces není nikterak náročný, stačí zamířit oficiální web Bethesdy, přihlásit se pod svým účtem a propojit ho s účtem na Steamu. Pokud byste snad tápali, je pro vás připraven přesný popis postupu, který naleznete zde.

Podle prvních zvěstí to vypadá, že převod probíhá bez větších komplikací, najdou se ovšem specifické případy, kdy to tak hladké není. Zatímco hry samotné by vám problémy dělat neměly, potíže mohou nastat při migraci uložených pozic. Největší trápení zřejmě udělá Doom Eternal, který pro migraci savů potřebuje samostatný nástroj. U jiných her budete muset uložené pozice nakopírovat manuálně, některé to zvládnou samy.

Bethesda Launcher byl spuštěn v roce 2016 a v rámci šesti let existence neprošel žádnou zásadní proměnou, která by uživatelům nabídla služby nad rámec pořízení a hraní her. Kromě her od Bethesdy pod svá křídla shromažďoval i hry od přidružených studií, jako je například id Software nebo Machine Games.