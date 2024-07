Beta Space Marine 2 narazila na rotomeč. Nakonec se jí nedočkáme

1. 7. 2024 11:10 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Epické a krvavé tažení ultramariňáckého poručíka Tituse proti špinavým Tyranidům ve Space Marine 2 se kvapem blíží. Chainsword a bolter sevřeme pevně v rukách začátkem září. Původně si ale hráči a hráčky měli hru vyzkoušet před vydáním v otevřené betě, jenže tu teď tvůrci ze Saber Interactive zařízli.

„Space Marine 2 je skoro hotový. Plně se teď soustředíme na optimalizaci a opravy posledních zbývajících problémů před vydáním. To znamená, že nebudeme spouštět veřejnou online betu, protože by to tým zdrželo od plnohodnotného vydání, které je naší prioritou,“ oznámil Saber ve veřejném příspěvku na Steamu. Jako omluvu rozdává hráčům, kteří se do bety zaregistrovali před 28. červnem, unikátní skin na pistoli.

Pokračování vesmírné rubačky ze 41. století v konstantní válce nabídne příběhovou kampaň o zhruba 12 hodinách, ve které Titus a bojoví bratři z kapituly Ultramarines změří síly se špinavým xenosem, ale i s proradností Chaosu. Kromě singleplayeru hra nabídne i kooperační PvE režim na šesti mapách pro skupinku tří mariňáků. V něm budete bránit Impérium proti hordám Tyranidů.

Velký důraz pak tvůrčí tým klade na další multiplayerový režim Eternal War, ve kterém se střetnou šestičlenné týmy Space Marines a Chaos Space Marines v klasických módech, jako je týmový deathmatch, Domination a King of the Hill. Všechny multiplayerové režimy si zahrajete na dedikovaných serverech.

Warhammer 40,000: Space Marine 2 vychází 9. září na PC, PS5 a Xbox Series X/S.