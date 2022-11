Ben Stiller jako Kratos i podivná písnička z Japonska. Reklamy na God of War jsou divoké

3. 11. 2022 16:00 | Novinky | autor: Alžběta Trojanová

Datum vydání God of War Ragnarök je za rohem, a tak na nás Sony valí svoje marketingové kampaně pod tlakem. Američani se například dočkali reklamy, ve které si povídá Ben Stiller oblečený jako Kratos s Johnem Travoltou a LeBronem Jamesem. Společně mají skupinku na podporu otců, kde řeší svoje problémy s dětmi (které v reklamě hrají jejich skuteční potomci). Naprosto trestuhodný je fakt, že ani jeden z otců neřekne „boy“.

Je hezké vidět celebrity takové úrovně podporovat videohru. Samozřejmě nejde o spolupráci, která by vznikla jen na základě fanouškovství, ale stejně je fajn, když se hry konečně dostávají do zájmu mainstreamu. Jen bych příště možná upřednostnila něco trochu vtipnějšího, ale to už je otázka vkusu.

Mnohem víc mě nadchla reklama pro japonský trh, která je přesně taková, jakou byste z téhle země čekali: Zatraceně divná. Moderátor oficiálního japonského YouTube kanálu Sony, Hiromiči Sato, tu v polo košili přijede připnutý v kole a pak začne spolu s dalšími dvěma tanečníky zpívat veselou písničku ve stylu dětských kanálů. Jak jinak udělat promo na brutální hru, kde porcujete nepřátele pomocí sekery a obřích mečů, že?

Samotná hra vychází 9. listopadu. Recenzi od Šárky si budete moci přečíst již velmi brzy.