Battlefield 2042 o víkendu hrálo tolik lidí jako před dvěma lety

16. 10. 2023 15:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Battlefield 2042 je černou kaňkou na jinak výborném renomé masivní vojenské střílečky. Hra byla recenzenty i hráči při vydání před dvěma lety kritizována za chybějící oblíbené prvky a příšerný technický stav, absentující příběhovou kampaň a pouze dva herní režimy při vydání. Zkrátka hra právem rapidně přicházela o fanoušky a ani ne půl roku po vydání ji hrálo na Steamu denně pouhých tisíc lidí.

Jenže futuristická onlinovka možná chytne druhý dech. Uplynuvší víkend jste si ji totiž mohli na Steamu zahrát zdarma. I s probíhající betou Call of Duty: Modern Warfare III se k Battlefieldu vrátilo přes 102 tisíc hráčů. Tedy takřka tolik, kolik lidí jej hrálo při vydání. Šlo přitom už o čtvrtý víkend, kdy jste si hru mohli vyzkoušet zdarma nebo si ji koupit za pár stovek. Žádné předchozí víkendy ale tak masivní popularitu nevykázaly. Čím to může být?

Co se EA Dice musí nechat, je, že za ty necelé dva roky nad hrou nezlomili hůl a pečlivě naslouchali komunitě. Celou dobu střílečka dostávala updaty a nový obsah. Do hry se například vrátil milovaný systém tříd. Battlefield 2042 navíc zažívá svou už šestou sezónu, kdy každá do hry přidala nové mapy, zbraně a herní mechanismy. Je tedy možné, že BF2042 je nyní tou hrou, kterou měl být od začátku, a uplynulý víkend mu snad vlije novou sílu do žil.

V následujících týdnech se ukáže, jestli šlo o ojedinělý úkaz a jestli čísla hráčů opět spadnou k jednotkám tisíc. A co vy? Plánujete se ještě k Battlefieldu vracet, nebo je to pro vás mrtvá hra?