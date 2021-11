Battlefield 2042 je jednou z nejhůř hodnocených her na Steamu

22. 11. 2021 13:30 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Call of Duty: Vanguard nedopadlo špatně, ale v redakci se tak nějak počítalo s tím, že ho Battlefield 2042 strčí do kapsy. Jenže to nakonec bude zřejmě úplně obráceně. Z Battlefieldu 2042 se klube nejen nejhůř hodnocený díl série, ale rovnou jedna z nejhůř hodnocených her na celém Steamu.

Hra se po třech dnech od vydání dočkala 43 tisíc hodnocení od hráčů na platformě Steam, z nichž pouhých 26 procent se odvážilo vztyčit palec směrem vzhůru. Zbytek je nespokojený se zážitkem, kterého se jim za plnou cenu dostalo.

Z recenzí hráčů vyplývá, že se jedná o velmi nedodělaný, rozbitý produkt, tedy ve své podstatě early access, který od takového titulu asi nečekáte. Rozzlobení hráči dokonce vytvořili obsáhlý příspěvek na Redditu vyjmenovávající vše, co v novém Battlefieldu oproti předchozím dílům chybí či bylo vyloženě zhoršeno.

Stěžují si například na chybějící možnosti krytí v oblastech zabírání bodů, map je méně a obsahují méně zničitelných objektů, není zde serverové vyhledávání ani singleplayerová kampaň, žádný systém tříd a obecně méně možností úpravy postav, nemůžete vykukovat zpoza krytu, přelézat vysoké stěny, potápět se a mnoho dalšího.

Podle žebříčku Hall of Shame, který zobrazuje nejhůř hodnocené hry na Steamu, je Battlefield 2042 na 9. místě za RollerCoaster Tycoon World (žebříčku vévodí kolosální průšvih zvaný eFootball 2022 následovaný třetím FlatOutem).

Pavel už pro vás chystá svou vlastní recenzi a snad se nebude zlobit, když předešlu, že ani on nebude sršet nadšením. Pokud jste do Battlefieldu 2042 ještě neinvestovali, tak to pořádně zvažte a přečtěte si naše zítřejší hodnocení, ať víte, v čem všem letošní díl trestuhodně pochybil.