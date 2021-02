Barevná střílečka Splatoon se vrátí ve třetím dílu

18. 2. 2021 10:46 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Kdo by to byl před téměř šesti lety čekal, že se z barevné multiplayerové akce Splatoon jednoho dne stane trilogie! A kdo ví, možná to nakonec bude tetra- či pentalogie, ale ještě nepředbíhejme. Nintendo včera v rámci svého objemného Directu oznámilo Splatoon 3, na kterou si počkáme do příštího roku.

Vzhledem ke vzdálenému datu vydání toho o třetím dílu mnoho nevíme. Vrátí se Turf Wars, tedy kompetitivní režim pro dva týmy po čtyřech hráčích. A vrátí se samozřejmě i přebarvování, olihně, zběsilé skákání a tak podobně.

Ale co bude nového? Tak například zbraně v čele s lukem, nové manévry a nové mapy. Většinu z toho naznačuje poměrně nudný trailer výše, který většinu času zabírá jakousi pustinu s Eiffelovou věží obrácenou vzhůru nohama, později vás přenese do velkoměsta připomínajícího Hong Kong či Tokio, aby se nakonec rozpoutala trocha akce uprostřed vyprahlé pouště.

Také ve videu nevidíte nic vyloženě nového? I z popisu to zní spíš jako sezónní update dvojky, ale třeba nás Splatoon 3 ještě příjemně překvapí svou odlišností a novátorskými přístupy. To se asi nedozvíme dřív než příští rok.