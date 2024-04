Bandai Namco vydalo tři hry zdarma. Zdemolujte dům jako pes nebo surfujte na bumerangu

3. 4. 2024 8:30 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Darovanému koni na zuby nehleď, říká staré známé přísloví. A je vždycky milé, když se herní vývojáři zdarma podělí o své výtvory (pokud tedy zrovna nejde o Silent Hill: The Short Message…), ze kterých se třeba nakonec nevyklubala žádná větší hra, ale aspoň můžete ocenit jejich nápady. Japonské vydavatelství Bandai Namco minulý týden vypustilo do světa hned tři kratičké kousky, do kterých se můžete na Steamu pustit, aniž byste utratili jedinou korunu.

Prvním z nich je Doronko Wanko, kde si zahrajete za rozkošného špice, který má za úkol co nejrychleji napáchat v domově svých páníčků co největší škody. „A nebude se páníček zlobit?“ Nebojte se. Jste přece nejrozkošnější hodný kluk na světě! Sice se zablácenými pacičkami, ale jak by se na tuhle chlupatou kuličku mohl kdokoliv zlobit?

Druhou hrou zdarma je Boomeroad, která vás nepromění v muže hulákajícího na mraky, nýbrž v majitele velmi šikovného bumerangu, který se vmžiku může proměnit v surf a nechá vás prozkoumat ruiny prastaré civilizace poletující v oblacích. Cílem hry je posbírat všechny artefakty a hlavně si užít poměrně uspokojivý a neobvyklý způsob pohybu. Ano, ani mě nikdy nenapadlo surfovat na bumerangu.

zdroj: Bandai Namco

Do třetice všeho dobrého tu máme Nottolot, kde se ujmete robůtka jménem Rolly, který musí hackovat ostatní robůtky, řešit logické hádanky a uniknout z výrobní linky. Příští Portal z tohohle konceptu ani přes očividnou inspiraci nejspíš nebude, ale jak jsme si řekli v úvodu, žádné zubařské prohlídky her zdarma.

Všechny tři hry vyvinuli zaměstnanci studií Bandai Namco, na Steamu je nicméně vydala skupina Phoenixx, která o sobě píše, že chce podporovat inovativní a kreativní vývojáře z Japonska i celého světa. Jejich úkolem je inspirovat a živit lidské duše – tvůrce po tvůrci, hru po hře, komunitu za komunitou. Snad jen Doronko Wanko neponoukne moc trpasličích špiců k totální destrukci lidských obydlí.