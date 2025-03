Bam Margera málem chyběl v remaku Pro Skater 3 + 4, zachránil ho sám Tony Hawk

25. 3. 2025 12:10 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Když Activison nedávno oznámil remake Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, fanoušci série si rychle všimli, že v oficiálním seznamu jezdců chybí jedno výrazné jméno: Bam Margera. Známý skater a někdejší hvězda série Jackass se poprvé objevil v Tony Hawk’s Pro Skater 3 v roce 2001, následně jste ho mohli vidět už v každém následujícím dílu.

Jeho absence tak okamžitě vyvolala spekulace. Mnozí se domnívali, že Activison Margeru vynechal kvůli jeho osobním problémům – bývalý profesionální skateboardista se v posledních letech potýká se závislostí na alkoholu a drogách, kvůli kterým má nezřídka problémy se zákonem. Zdálo se, že se vydavatelství zřejmě chce vyhnout spojení s potenciálně kontroverzní osobností.

Nakonec je ale všechno jinak – Margera ve hře přece jen bude, a to díky zásahu samotného Tonyho Hawka. Podle Rogera Bagleyho, moderátora populárního skejťáckého podcastu The Nine Club, měl Bam v remaku skutečně chybět, ale Hawk se rozhodl zasáhnout.

„Hra už byla hotová. Tony zavolal do Activisionu a řekl: ‚Hej, dáme tam Bama‘,“ popsal Bagley na streamu. Reakce vydavatele prý byla nejdříve zamítavá, ale Hawk si stála za svým a skateboardová legenda skutečně donutila Activision, aby Margeru přivezli do studia, nasnímali jeho pohyby a přidali ho do hry.

zdroj: Activision

Activison se k těmto tvrzením zatím oficiálně nevyjádřil, každopádně bude vedle Margery remake obsahovat kompletní sestavu slavných jezdců z původní hry, ale i nováčci, kteří v době vydání originálu leckdy ještě ani nebyli na světě, natož aby stáli na prknech.

V sestavě Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 se tak objeví Tony Hawk, Bucky Lasek, Steve Caballero, Kareem Campbell, Geoff Rowley, Andrew Reynolds, Elissa Steamer, Chad Muska, Eric Koston, Rodney Mullen, Jamie Thomas, Rune Glifberg a Bob Burnquist. Skateboardové legendy konce minulého tisíciletí doplní nové tváře – Rayssa Leal, Chloe Covell, Jamie Foy, Zion Wright a Yuto Horigome.

zdroj: Activision

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 vychází 11. července na PC, PS5, Xbox Series X/S, Switch, PS4 a Xbox One. Od prvního dne bude dvojremake také dostupný v Game Passu.