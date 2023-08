Baldur's Gate III dostane druhý velký patch, slibuje lepší výkon a silnější závěr

30. 8. 2023 11:10 | Novinky | autor: Jan Slavík

Že je Baldur's Gate III „docela“ povedená hra, už si nejspíš museli všimnout i ti, kteří o žánr RPG běžně ani nezavadí – od Vaška si v recenzi odnesla plnou palbu a tvůrcům ze studia Larian nedělají ostudu ani hráčské reakce na Steamu, ani výsledky recenzí kritiků na hodnotícím agregátu Metacritic – v obou případech se průměr ustálil na impozantních 96 bodech.

Hra nicméně po technické stránce neměla a stále nemá úplně čistý štít. Vzhledem k její ambiciózní šířce záběru se to dá vcelku pochopit, ale autoři to nemíní nechat jen tak – nedávno vyšel první velký patch obsahující přes tisíc oprav a vývojáři hlásí, že druhý už je na cestě a nebudeme na něj muset čekat dlouho, protože je „už za rohem“.

Patch se bude soustředit zejména na zlepšení výkonu. „Jeden z největších problémů při tvorbě her je, když technologie nezvládá držet krok s vašimi ambicemi. Ve třetím aktu nás přesně tohle zasáhlo naplno,“ píše studio Larian. Tvůrci prý dobře vědí, že hra ve třetím aktu po technické stránce nefunguje tak dobře jako v prvních dvou, a právě ve třetím dějství by proto měla být zlepšení výkonu nejmarkantnější. Lépe ale poběží celá hra. Během září pak dojde k představení další blíže nespecifikované technologie, jejíž implementace zabrala víc času, než se původně čekalo.

Dojde i na další opravy bugů, které se mimo jiné zaměří také na místa, která publikum často označovalo za „vystřižený obsah“. Což, jak vysvětlují autoři, není vždycky úplně pravda – někdy se obsah, který nalezli datamineři, ale přímo ve hře na něj nenarazíte, nespouští právě kvůli tomu, že mu brání bug, což tvůrci hodlají vyřešit.

Studio Larian se dále věnuje obsahu, který se do finální podoby hry nedostal úmyslně. Konkrétně zmiňují samotný závěr dobrodružství: „To, co datamineři našli ohledně epilogu, není až tak vystřižený obsah, jako spíš věci, které jsme nechtěli vydat, protože jsme zkrátka neměli pocit, že fungují dost dobře. Jsme na sebe a na vlastní nápady docela přísní – když to není dobré, když to není zábava, ve hře to prostě nebude. Jeden z hlavních důvodů, proč jsme zeštíhlili epilog, byl náš dojem, že závěrečné filmečky začínají být už moc dlouhé, což rozmělňovalo výpravnost zážitku. Ale vidíme, že ne všichni s námi souhlasí, a tak s tím něco uděláme.“

Lariani dodávají, že už začali s rozšiřováním epilogů a první výsledky budou k vidění právě již v chystaném velkém patchi, kde bude k dispozici nový volitelný závěr příběhu Karlach, který by měl nabídnout jaksepatří říznou a ohnivou katarzi.

Do budoucna pak autoři slibují, že budou nadále monitorovat zpětnou vazbu a reagovat na ni, opravovat všechny bugy, na které se podaří přijít, a vylepšovat i samotnou hru dle reakcí hráčů. Jako příklad uvádějí novou funkci, kterou hodlají přidat co nejdřív, umožňující si „odložit stranou“ nehrající parťáky při kooperativní hře, aby vám nepřekáželi v partě a mohli se přidat zase později. Také se chystá již dříve avizovaná možnost upravit vzhled postavy během hraní.