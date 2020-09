Away s létající vakoveverkou v hlavní roli se připomíná

2. 9. 2020 8:00 | Novinky | autor: Pavel Makal

Her s roztomilými zvířátky v hlavní roli je přehršel, realistické ztvárnění a survivalové prvky ale jen tak nějaká nenabízí. Vývojáři ze studia Breaking Walls se tento nešvar rozhodli napravit a představují svůj chystaný projekt AWAY: The Survival Series, v němž si vyzkoušíte roli malé vakoveverky létavé. Vaším úkolem bude prozkoumávat svět, chránit svou rodinu a shánět potravu.

Vakoveverka rozhodně nefiguruje na vrcholu potravního řetězce, v lese tedy narazíte na spoustu nebezpečí, s nímž se musíte vypořádat, ať už soubojem nebo útěkem. V přiložených záběrech z hraní uvidíte utkání se štírem, podobných hrozeb ale v trávě a podrostu číhá mnohem víc. K průzkumu světa můžete využít i schopnost mrštně šplhat a samozřejmě také plachtit, zásadní je ale udržování dostatku energie skrz potravu.

Zajímavým prvkem je přítomnost dokumentárního komentáře ve stylu Davida Attenborougha, který vás bude provázet některými událostmi a upozorní vás na důležité detaily, případně vás poučí o tajích života vakoveverek a jejich zvířecích sousedů.

AWAY: The Survival Series má vyjít zkraje příštího roku na PlayStation 4 a PC.