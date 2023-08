Avowed měl původně být zaměřený na multiplayer

10. 8. 2023 12:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Když Obsidian před třemi lety poprvé představil a ukázal svůj chystaný projekt Avowed, stačilo vidět pár obrázků a všichni jsme měli „jasno“, co se chystá – klasické RPG pro jednoho hráče z pohledu první osoby, hotovo, není o čem debatovat. Což už dnes mimochodem opravdu platí, ale pozor, v době, kdy hru představovali, ji tvůrci ještě vyvíjeli jako zážitek zaměřený na kooperativní multiplayer.

Studio u příležitosti dvacátých narozenin pustilo do světa sérii videií vyprávějících o vlastní historii a ve včera vydaném posledním dílu se zahledělo i do budoucnosti. Řeč přišla právě i na Avowed a šéf studia Feargus Urquhart přiznal, že to byl on, kdo si původně vydupal tvorbu co-op titulu.

Šlo přitom především o peníze. Nový titul totiž v Obsidianu plánovali ještě jako nezávislé studio předtím, než je odkoupil Microsoft. Potřebovali pro novinku vydavatele a Urquhart byl přesvědčený, že musí nabídnout nějaký zvučný trend, aby vzbudila vydavatelský zájem – a tím se právě měl stát kooperativní multiplayer. „Teď už chápu, že nebylo správné rozhodnutí nás do toho nutit,“ dodává.

„Na co-op jsme se soustředili až moc,“ vysvětluje pak šéf vývoje Justin Britch. „Až moc jsme měnili naše zavedené postupy, způsoby psaní konverzací, způsoby tvorby questů a vlastně všechno ostatní. Po chvíli nám došlo, že se kvůli tomu vlastně vůbec nesoustředíme na věci, které nám jdou nejlépe. A tak jsme nakonec provedli čelem vzad a kompletně změnili zaměření hry, aby bylo jisté, že nakonec vznikne správná hra od Obsidianu a ne něco jiného.“

Pak prý nastalo řádně hektické období, během nějž se předělávalo, měnilo, přehodnocovalo a přepracovávalo kde co. Což zní docela zlověstně – jasně, v Obsidianu opravdu umí vyrábět hry, o tom nás ostatně opakovaně přesvědčují již dlouhá léta, ale provést zásadní designový veletoč uprostřed vývoje a udržet hru pohromadě není žádná legrace. Nezbývá než doufat, že se to tvůrcům povedlo a změny v tvůrčí vizi nebudou na hotovém produktu k poznání.

Hra míří na PC a Xbox Series X/S. Přesné datum vydání tvůrci zatím neoznámili, víme jen, že by mělo jít o příští rok. Na celý pátý díl pořadu od Obsidianu se v případě zájmu můžete podívat zde: