Autoři válečné střílečky Battalion 1944 po sedmi letech nabízí kompletní vrácení peněz

14. 7. 2023 8:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Multiplayerová střílečka z druhé světové války Battalion 1944 se před sedmi lety zdála mít nakročeno k zářné budoucnosti: Tvůrci si na Kickstarteru řekli o sto tisíc liber a nakonec vybrali 317 tisíc (při dnešním kurzu téměř 9 milionů korun). Spuštění předběžného přístupu pod vydavatelstvím Square Enix, respektive jeho indie divizí Square Enix Collective, sice provázely drobné problémy se servery, ale jinak se všechno jevilo v nejlepším pořádku.

Jenže pak přišly potíže, hra nedokázala zaujmout na delší dobu, komunita se do dvou let prakticky kompletně rozpadla, po slíbených konzolových verzích se slehla zem a vývojářské studio Bulkhead Interactive reagovalo jen tichem občas proloženým vágním ujištěním, že se na všem ještě pořád pracuje. To skončilo až vloni, když bylo jasné, že k žádnému zázračnému oživení zkrátka nedojde.

Tvůrci pak oficiálně potvrdili, že se konzolové verze ruší a lidem, kteří o ně měli zájem na Kickstarteru, slíbili vrátit peníze. Při tom také informovali o oficiálním ukončení spolupráce s vydavatelstvím Square Enix a dodali, že finální a hotovou verzi Battalionu 1944 vydají na Steamu zdarma pod názvem Battalion: Legacy (ta je mimochodem stále k dispozici).

Což by mohl být konec příběhu. Nepovedený Kickstarter, peníze v trapu, to je zkrátka úskalí crowdfundingu a občas se to prostě stane, byť podobné neúspěchy samozřejmě nikdo nevidí rád. Jenže včera přišla zpráva, kterou prakticky nikdo nečekal: Studio Bulkhead hodlá nabídnout kompletní vrácení peněz všem lidem, kteří Battalion 1944 kdysi podpořili, a to bez ohledu na výši částky.

Jedná se o natolik neobvyklý krok, že podstatná část komunity zprvu považovala oznámení za pokus o phishing a krádež bankovních účtů, ale studio rychle potvrdilo, že nejde o podvrh. Kdo hru podpořil a chtěl by peníze zpátky, má třicet dní na reakci, poté vývojáři rozešlou vratky na PayPal.

Za to, že je něco takového možné, můžeme podle všeho děkovat především studiu Splash Damage, které Bulkhead loni v prosinci odkoupilo. „Když jsme jim řekli, že se pořád snažíme ušetřit peníze, abychom mohli vrátit příspěvky z Kickstarteru, odpověděli ‚To vám pomůžeme vyřešit.‘,“ komentoval proces kreativní šéf Bulkheadu Mark Pinney. „Protože chápou, jak důležitý je dobrý vztah mezi hráči a vývojáři,“ dodal.

zdroj: Vlastní

Šéf Bulkheadu Joe Brammer se pak vyjádřil v podobném duchu, když se ho na Twitteru ptali, proč se k vracení peněz odhodlali a zda se náhodou nejedná o neudržitelný obchodní model. „Ne, není to udržitelný model,“ reagoval Brammer. „Ale pro nás je důležitý náš veřejný závazek vůči hráčům. A jelikož jsme my sami hráči, chtěli bychom, aby se k nám právě takhle chovali další vydavatelé. Nejde o peníze, jde o charakter.“

Reakce hráčů jsou, nepříliš překvapivě, veskrze pozitivní a lze zaslechnout celou řadu zákazníků, kteří si svého času hru užili a teď hlásí, že peníze zpátky chtít nebudou. Cesta hry jako takové tedy bohužel nemá šťastný konec, ale postavení se problému férově a čelem si nezaslouží nic než respekt.