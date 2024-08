Autoři Little Nightmares představili zvířecí horor Reanimal

22. 8. 2024 16:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Chystejte se na nový příděl znepokojení, plíživého i pořádně hlasitého děsu a pokřivených netvorů. Autoři prvních dvou dílů Little Nightmares ze švédského studia Tarsier předvedli první ukázku ze svého chystaného hororu Reanimal (ke zhlédnutí výše).

Od prvních vteřin je jasné, že se tvůrci drželi svého kopyta, nepouštěli se do žádných divokých experimentů a prostě vytvořili to, co umí. Tísnivý pocit vlastní maličkosti umocněný nepoměrem ve velikostech postav a hrozivých nepřátel, melancholická barevná paleta, mrazivá tajemství zahalená ve stínech, makabrózní tóny (ještě aby ne vzhledem ke slovní hříčce v názvu) a prvotřídně hnusní protivníci. Vše na svém místě.

Při vytváření hrozeb autoři tentokrát našli inspiraci ve zvířecí říši, ale na roztomilá koťátka se vážně těšit nemusíte. Po krku vám půjde zdeformovaná ovce, děsivý kozel, (ne)mrtvá bachyně i prazvláštní chiméry, pro které žádné slovo nemáme. Možná si ho u hraní budete muset vymyslet.

Ani po herní stránce se nezdá, že by se snad jablko vydalo na dobrodružnou pouť a neskončilo blízko stromu. Hra od pohledu vypadá jako příběhová puzzle plošinovka s chvílemi zběsilého úprku, opatrného průzkumu i přemýšlení. Víceméně to samé jako Little Nightmares, jinak řečeno.

Datum vydání tvůrci zatím neoznámili, ale už víme, že Reanimal zamíří na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Připomeňme, že ani původní série neskončila u ledu, Little Nightmares 3 jsou ve vývoji, ale pracuje na nich studio studio Supermassive.