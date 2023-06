Autoři Escape from Tarkov toho mají dost. Za datamining budou banovat

Vývojářům z Battlestate Games, autorům populární online střílečky Escape from Tarkov, došla trpělivost s dataminery a leakery. Lidem, kteří v souborech hry pátrají po neveřejných tajemstvích, hrozí bany a v krajních případech dokonce i žaloby. Hráčská komunita vyhrožování pochopitelně nese nelibě.

„V průběhu let vzrostl počet vydolovaných dat z herních souborů Escape from Tarkov, které jsou zveřejňovány na internetu a sociálních sítích. Přestože si někteří hráči myslí, že dostatečně nesdílíme informace o skrytých změnách a updatech v kódu hry, chceme upozornit, že jakákoliv extrakce dat bez oficiálního svolení je přímým porušením licenčního ujednání,“ varují Battlestate Games v prohlášení a jedním dechem dodávají, že od tohoto okamžiku začínají podobné chování trestat.

„Začneme podnikat potřebné kroky proti uživatelům, kteří informace z dataminingu zveřejňují. Zabanujeme herní účty všem, kteří se na dataminingu jakýmkoliv způsobem podílí,“ vyjmenovává ruské studio. Platformy, které podobné informace uchovávají, dostanou v nejbližších dnech varování s výzvou o stažení obsahu. Pokud neuposlechnou, podnikne právní oddělení Battlestate Games další kroky.

Zátah na dataminery studio vysvětluje následně: „Sdílením neveřejných informací, jako je například procentuální šance na spawn bossů v určitých lokacích, přichází Escape from Tarkov o efekt překvapení, hra je navíc mnohem předvídatelnější, což se neslučuje s naší designérskou vizí,“ vysvětlují autoři online střílečky.

without guys like @LogicaISoIution i wouldn’t know BSG reduced Luger CCI flesh damage by 3 on some random patch.



datamining sucks, but y’all spent years without giving us proper information on changes, and now want the guys who did to stop.



it’s rampant because it was needed.