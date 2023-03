Autoři Dying Light pracují na fantasy v otevřeném světě

Další projekt polského studia Techland, které stojí za parkourovou zombie akcí Dying Light, bude fantasy v otevřeném světě. Studio na Twitteru odhalilo obrázek s konceptem, který přibližuje vizuální stylizaci a vertikálně členité prostředí chystaného projektu.

Our newest game is set to be a narrative-driven #fantasy epic with an exotic open world ready to be explored. We strive to create a compelling story-focused #AAA title that combines and refines the best aspects of gameplay that Techland is known for. pic.twitter.com/SuJ8vVWbrI