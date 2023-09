Autora placených modifikací rozčílili piráti, slibuje odplatu

27. 9. 2023 13:30 | Novinky | autor: Jan Slavík

Zákoutími internetu proběhla drobná aféra, která se týkala etické přípustnosti placených modifikací. Nedobrovolným středobodem zájmu se přitom stal modder známý pod přezdívkou PureDark, respektive jeho modifikace Starfieldu, která do vesmírného RPG přidávala podporu upscalovací technologie DLSS 3. PureDark ji nabízí pouze v rámci pětidolarového předplatného na svém Patreonu.

V rámci férovosti je potřeba dodat, že PureDark podobný obchodní model uplatňuje už skoro rok a ani omylem se nejedná o jediného tvůrce, který se snaží na tvorbě modifikací vydělat nějaký ten bakšiš. Modování velké hry v popředí zájmu, tedy zrovna například Starfieldu, s sebou ale zkrátka nese zvýšenou pozornost, která se nemusí vždycky projevit jen v pozitivním smyslu.

PureDarkův DLSS 3 mod se stal katalyzátorem diskuze o zpoplatňování modů. Jak to tak u debat bývá, publikum obsadilo obě strany pomyslné barikády. Vypadá to však, že si větší skupina hráčů myslí, že modifikace by měly být zdarma: Server IGN na toto téma uspořádal anketu, kde plných 68 % respondentů uvedlo, že by se za mody do Starfieldu nikdy nemělo platit.

„Zvláštní, že si někteří lidé myslí, že jde o kdovíjakou novinku. Službu placených modů poskytuju už deset měsíců a začal jsem dávno před Starfieldem. Provozuju model podobný Game Passu, takže kdokoliv, kdo si ho předplatí, má přístup ke všemu, co jsem kdy vyrobil – nemusí platit za každý mod zvlášť a všechny modifikace fungují, i pokud předplatné vyprší. Celé měsíce pro své předplatitele vyrábím nové mody a vylepšuji ty stávající, je snad pět dolarů příliš za takovou službu?“ komentuje kontroverzi sám PureDark.

Probíraná DLSS 3 modifikace pro Starfield v sobě měla i ochranu proti pirátům, která ale za několik dní padla a v temnějších místech sítě byla okamžitě k mání prolomená verze, což se někteří hráči obratem jali zlomyslně oslavovat, z čehož PureDark samozřejmě nebyl bez sebe nadšením:

„Čekal jsem to, protože tenhle mod vznikal narychlo, ale získal mi dost předplatitelů, takže splnil svůj účel. Ale odteď nakladu do dalších modů miny, abych to pirátům ztížil. Možná některé najdou a zneškodní, ale nikdy nebudou vědět, jestli našli všechny. Pirátské mody budou někdy fungovat, někdy ne, někdy se budou chovat divně, jindy vám shodí hru a nebude jasné, jestli za to může bug, nebo právě pirátská verze,“ napsal.

Jaký máte názor vy? Zaslouží si tvůrci modifikací zaplatit, protože se jedná o jejich vlastní práci, či takovou eventualitu vnímáte spíš jako přiživování se na díle někoho jiného? Nebo je spíš potřeba to řešit kus od kusu?