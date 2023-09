Autor The Wolf Among Us se pohádal s DC a věnoval své značky veřejnosti

18. 9. 2023 13:00 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Bill Willingham, autor komiksů Mýty, podle kterých vznikla i adventura The Wolf Among Us, dává značku veřejnosti. Umělec to zveřejnil v tiskovém prohlášení. Se značkou, postavami a příběhem tak může nakládat libovolně úplně každý a mohou tak vznikat další díly, hry a filmy bez toho, aniž by se někomu muselo platit za autorská práva a licence.

Willingham se k netradičnímu kroku rozhodl po peripetiích s nakladatelstvím DC, které značku spravovalo. „Za léta mého profesního vztahu s DC byly vůči mě pravidelně porušovány podmínky. Většinou šlo o malé věci, jako například že nevyhledávali můj názor na nové příběhy, přebaly nebo formáty kolekcí. Pozdě vyplácí tantiémy a podhodnocují prodeje, které z nich musím následně vymáhat. Poslední dobou se ale jejich praktiky notně zhoršily,“ vysvětluje americký autor.

Doslova zmiňuje populární adventuru The Wolf Among Us od Telltale. DC podle něj studiu dovolilo příliš pozměnit postavy, zasazení i příběh a snažilo se před Willinghamem skrýt scénář a vykroutit se z licenčních poplatků. Ty nakonec měli vyplatit ve formě konzultační odměny, s níž ale byla spjatá dohoda o mlčenlivosti, která Willinghamovi zakazovala jakoukoliv kritiku hry a studia. Rozhodl se proto k netradičnímu kroku a značku uvolnil veřejnosti.

„Nemůžu si dovolit se soudit s DC, abych je donutil dodržovat smlouvy a filozofii našeho dlouhodobého partnerství, protože by mě to stálo spoustu peněz a ještě více času, který v 67 letech zkrátka nemám. Ale jedna věc, kterou naše smlouva neřešila, je fakt, že jsem jediný vlastník značky. Můžu ji prodat nebo darovat, jak se mi zlíbí. Proto jsem se rozhodl Mýty věnovat všem, aby nepadly do špatných rukou,“ dodává Willingham.

V praxi to znamená, že z komiksu mohou vzejít další příběhy, postavy mohou dozrávat v rukou jiných umělců a v neposlední řadě také mohou sloužit jako inspirace a volný zdrojový materiál pro hry. Série Mýty vychází i v češtině pod vydavatelstvím Netopejr.