Autor knižní předlohy Metro 2033 dostal osm let vězení. Kritizoval armádu

11. 8. 2023 12:21 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Ruský spisovatel Dmitrij Gluchovskij, známý především kvůli výborné sci-fi sáze Metro, byl v Rusku odsouzen v nepřítomnosti k osmi letům vězení. Informovala o tom zpravodajská agentura Associated Press. Gluchovskij na svých sociálních sítích kritizoval ruskou armádu a obviňoval ji z páchání zločinů na Ukrajině.

Krátce po napadení Ukrajiny v únoru loňského roku ruští zákonodárci schválili zákon, který trestá odnětím svobody šíření informací, jež neodpovídají ruskému narativu o válce (tehdy ještě speciální třídenní operaci). Gluchovskij dlouhodobě žije mimo Rusko.

Podle jeho knih vyšla trilogie úspěšných postapokalyptických her Metro 2033, Last Light a Exodus, na kterých pracovalo ukrajinské studio 4A Games. Gluchovskij se na jejich vzniku aktivně podílel. Například pomáhal psát příběh a dialogy pro Last Light, protože narativní oblouk knižní předlohy byl podle něj zkrátka příliš rozsáhlý. Pomáhal napsat také komiks The Gospel According to Artyom, který byl zasazený mezi události her Metro 2033 a Metro: Last Light a byl určený speciálně pro předobjednávky druhého titulu.

Letos v listopadu by pak u nás měla vyjít jeho poslední sci-fi kniha Stanoviště: Záchrana, která zobrazuje upadající Rusko v blízké budoucnosti a nadpřirozené vražedné šílenství, které se zemí šíří.