Autonomie ZeniMaxu a Bethesdy končí, Microsoft jim přiřadil nového šéfa

30. 10. 2023 11:00 | Novinky | autor: Jan Slavík

Sotva dozněly bubny soudních bitev a Microsoftu se po sáhodlouhých tahanicích konečně podařilo uzavřít akvizici Activision Blizzardu, nastává v jeho herních studiích další otřes. Není však zatím jasné, zda půjde o masivní zemětřas, nebo spíš jen mírné chvění: Šéf Xboxu Phil Spencer v interní zprávě, kterou se podařilo získat serveru The Verge, mluví o reorganizaci herní divize firmy a jistých změnách ve vedoucích funkcích.

„Skvělé hry jsou pro nás zásadní. Věříme, že rozšířená organizace herního obsahu, taková, která umožní studiím Xboxu a ZeniMaxu efektivněji spolupracovat, posílí naše týmy, aby odvedly svou nejlepší práci při budování portfolia her, které si publikum zamiluje. Tuto rozšířenou organizaci povede Matt Booty jako prezident herního obsahu a studií,“ píše Spencer ve zprávě.

Nikdo to sice nezmínil na plná ústa, ale je docela dobře možné, že se lehkým přitažením obojku Microsoft snaží předejít dalšímu fiasku, jaké potkalo upíří střílečku Redfall. Nudná a nefunkční akce je jedním z největších propadáků letošního roku, na Steamu ji momentálně hrají nižší desítky lidí, a v to, že nikdy nespatří světlo světa a někoho napadne ji zaříznout, už během vývoje doufali sami řadoví zaměstnanci. To se však nestalo a jak to celé dopadlo, všichni víme.

Microsoft dosud nechával ZeniMaxu samostatnost a volnou ruku, čemuž je konec, protože nad dalšími projekty bude bdít zmíněný Matt Booty: „ZeniMax bude dál fungovat jako ne zcela integrovaná společnost pod vedením prezidenta a výkonného ředitele Jamieho Ledera, který se bude zodpovídat Mattovi (Bootymu). Všechna studia a týmy ZeniMaxu budou nadále podléhat Jamiemu, aby se zachovaly současné vývojové a produkční cykly. A v zájmu prohloubení naší spolupráce a vzájemného učení se řada vedoucích ZeniMaxu bude zodpovídat těm šéfům Microsoftu, s nimiž mají nejvíc společnou práci,“ uvádí Spencer.