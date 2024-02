Automatizační simulátor Satisfactory se letos dočká plné verze

5. 2. 2024 13:15 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Fantastický automatizační simulátor Satisfactory letos po pěti letech konečně opustí předběžný přístup. Kýžená verze 1.0 sice nemá pevně stanovené datum, vývojáři z Coffee Stain Studios jsou ale přesvědčeni, že rok 2024 bude rokem Satisfactory. Plánují příběhový režim a celou řadu novinek. Na humorné oznámení se můžete podívat ve videu níže.

Tým je na konkrétní novinky zatím skoupý, ale samozřejmě můžeme čekat nové funkce a způsoby výroby spolu s příběhovým režimem. Tedy způsobem, jak takřka nekonečnou hru dohrát. Verze 1.0 by také měla vyjít prostá některých dlouhotrvajících bugů.

Do vydání se ale musíte smířit s tím, že patche zkrátka nebudou vycházet tak často, jak tomu bylo dosud. Celé studio se teď věnuje sprintu do cílové rovinky. Pod pokličku novému obsahu mohou nakouknout hráči v uzavřené betě, do které se lze zaregistrovat na oficiální stránce hry.

Satisfactory v loňském roce přešlo z Unreal Enginu 4 na 5. generaci, která vylepšuje odrazy a osvětlení technologií Lumen, ale také používá i moderní vykreslovací metody DLSS, FSR a XeSS. Hra už prodala přes 5,5 milionů kopií.