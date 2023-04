ARK 2 s Vinem Dieselem se odkládá. První díl vypne servery a chystá remaster

4. 4. 2023 11:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Během vyhlášení The Game Awards v roce 2020 oznámilo studio Wildcard pokračování úspěšného sci-fi dinosauřího survivalu ARK: Survival Evolved. Druhý díl má být samozřejmě pompéznější a propracovanější, ale první trailery zaujaly hlavně tím, že se v nich ukázal digitalizovaný Vin Diesel. Takže doufejme, že mu zde tvůrci vytvoří i nějakou pořádnou virtuální rodinu.

ARK 2 tehdy sice nedostal nějaké konkrétní datum vydání, ale počítalo se, že už nebude zas tak daleko. Jenže po třech letech čekání ještě nějakou chvíli potrvá.

Vývojáři v nejnovějším komunitním příspěvku oznámili, že ARK 2 vyjde až koncem roku 2024 na PC a Xbox Series X/S, kdy se stále počítá se startem v Game Passu. Důvodem odkladu je fakt, že autoři pořádně chtějí využít možnosti Unreal Enginu 5, s kterým se stále teprve učí. Každopádně se stále snaží přivést na svět ten nejlepší „next-gen“ dinosauří survival.

Zároveň studio rovnou prozradilo, že letos ze hry neukážou žádné obrázky ani záběry z hraní. O novinky zájemci úplně nepřijdou, pravidelně se hodlají chlubit alespoň ukázkami různých assetů.

Čekání vám ale může zkrátit nově oznámený ARK: Survival Ascended. Další rozšíření pro už tak rozevlátý první díl, myslíte si? Kdepak! Jde o remaster, který je určený pro PC a konzole současné generace (PS5 a Xbox Series X/S).

Předělávka vyjde koncem srpna, v základu bude obsahovat The Island, zabudovaný režim Survival of the Fittest a všechny DLC mapy, které nepatří do oficiálního „kánonu“ a vyjdou později. Rozšíření Scorched Earth, Aberration, Extinction a Genesis bude třeba ještě dodatečně zakoupit v rámci dvou expanzních balíků.

Způsob, jak k remasteru můžete přijít, je ale poněkud podivný. Pokud si ho hodláte pořídit na PC a Xboxu Series X/S, tak jedině pouze jako součást balíku Respawned, který ještě obsahuje ARK 2 a přístup do jeho uzavřené bety. Tahle kolekce vás vyjde na 49,99 dolarů. Uživatelé PlayStationu 5 si ARK: Survival Ascended mohou zakoupit samostatně za 39,99 dolarů, protože ARK 2 na tuto platformu nevyjde.

Remaster vzniká kompletně v Unreal Enginu 5, který využívá technologie, jako je Lumen nebo ray tracing. Počítá také s propracovanější fyzikou, modifikacemi a multiplayerem napříč různými platformami. Změnami také projde uživatelské rozhraní i některé herní mechanismy. Koncem roku do remasteru vyjde také zcela nové příběhové rozšíření. Přidá čtyři nové tvory a tvůrci ho podrobněji představí v průběhu letoška.

Foto: se svolením Studio Wildcard / ARK: Survival Ascended

Každopádně, s vydáním ARK: Survival Ascended skončí původní verze hry, ARK: Survival Evolved. V červnu dostane poslední obsahový update (v období svého 8. výročí) a v srpnu Wildcard vypne oficiální herní servery. Posléze už si původní ARK zahrajete jen na těch komunitních anebo v singleplayeru.

Dobrou zprávou ale je, že o data a dosažený postup by nepřijdete a budete si ho moct přenést na neoficiální servery. Nicméně s tímto krokem Survival Evolved také přijde o většinu své podpory a autoři budou vydávat už pouze kritické aktualizace, aby titul udrželi v běhu.

Změny se netýkají verze na Switchi, která jede víceméně sama na sebe a v průběhu letošního a příštího roku do ní dorazí další dodatečný obsah. Změn se ale dočká ARK na mobilech, který koncem roku dostane přepracovanou verzi, která bude blíže té na konzoli od Nintenda.

Navíc se ještě letos budete moci podívat na chystaný animovaný seriál ARK: The Animated Series. Ten samozřejmě adaptuje koncept samotné hry s bojem o přežití ve světě, kde dinosauři nevymřeli. Místní postavy se mohou chlubit hvězdnými hlasy Gerarda Butlera, Karla Urbana, Monicy Bellucci, Alana Tudyka, Malcolma McDowella nebo Michelle Yeoh. Chybět v něm nebude ani výše zmíněný Vin Diesel.

Zatím ale nevíme, na jaké streamovací službě si seriál odbude svou premiéru a studio ji oznámí v příštích měsících (slyšíme Netflix?).