Arcane skončilo, ale nezoufejte, budou další seriály z League of Legends

26. 11. 2024 9:15 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Zatímco sociální sítě hýří nadšením nad druhou a závěrečnou sezónou Arcane a zároveň litují toho, že už je konec, Netflix chystá další seriály ze světa League of Legends. Nebo lépe řečeno ze světů League of Legends, protože zde funguje opravdové multiversum Runeterra.

Christian Linke, který stojí za seriálem, jenž zabodoval i u diváků, kteří v životě o League of Legends neslyšeli, potvrdil, že spolupráce Riotu a francouzského animačního studia Fortiche nekončí. Na pořadu dne, nebo spíše let, protože jen druhá sezóna zabrala dva roky tvorby, jsou hned tři nové světy, které dostanou svou vlastní animovanou podobu.

„Dalším krokem v tvorbě tohoto filmového univerza je vytvořit seriály z Noxu, Ionie a Demacie,“ říká jasně Linke. Jde o rozličné kusy Runeterry, které skládají celé tohle universum dohromady a docela dobrou volbu vzhledem k tomu, že jde o jedny z nejstarších částí lore.

zdroj: Netflix

Nicméně úspěch Arcane nepřišel proto, že by dobře adaptoval části herní předlohy, ale protože jeho příběh fungoval v rámci daného, pro seriál vytvořeného zasazení. I kdyby si tvůrci vymysleli nové světy, kontinenty, města, bude důležitější, jak do sebe zapadne příběh a dialogy. Na druhou stranu jsem si jistý, že fanoušci ocení, když se ve vedlejších rolích objeví hrdinové známí z her. Do hlavních bych je ovšem necpal už proto, že to nutně vytváří omezení v tom, co s nimi mohou filmaři dělat.