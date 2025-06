Ani vydání Nintenda Switch 2 se nevyhly drobné porodní bolesti

Od včerejška si už novopečení majitelé Nintenda Switch 2 užívají nové hybridní konzole. Ale ani nástupci jednoho z nejpopulárnějších handheldů se nevyhla kontroverze. Horliví zákazníci, kteří si hardware vyzvedli hned v první den vydání, jsou například rozladění z toho, jak obchody zacházejí s balením.

zdroj: Vlastní

Někteří lidé, kteří si Switch 2 zakoupili v pobočkách GameStop, hlásí, že jim prodavač koníkem připnul účtenku rovnou na čelní stranu krabice s konzolí. Tablet s obrazovkou je ale uložený hned pod kartonovým víkem a kryje ho jen tenké balení, kancelářská spona jim tak nešťastně poškrábala displej. Informuje o tom například IGN.

V tomto případě by se na konzoli jistě měla vztahovat záruka. Otázka ale je, jestli mají na skladě dostatek konzolí, aby lidé, kteří si Switch 2 předobjednali, nemuseli na novou čekat třeba týdny. Rozhořčení zákazníci pak viní Nintendo z poněkud nešťastného designu balení konzole, kdy obrazovku de facto nic nechrání před poškozením.

@gamestop Helo ! My switch 2 has staple holes in the screen. They stapled the receipt to the box at 1756 Forest Ave, Staten Island, NY 10303 and it damaged the screen. @NintendoAmerica pic.twitter.com/aqxPtRgNEs