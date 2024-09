Ani čtyřminutový boj s drakem mě nepřesvědčil, že s Dragon Age: The Veilguard není něco špatně

25. 9. 2024 16:30 | Novinky | autor: Aleš Smutný

Pořád se snažím přistupovat k blížícímu se vydání Dragon Age: The Veilguard s otevřenou myslí, nicméně pokaždé, když se nadchnu, přijde nějaký prvek, který mé očekávání zase srazí. Podobně je na tom čtyři a půl minuty dlouhý trailer, který de facto představuje jen souboj s blight drakem Coriem Icetalonem. Tedy, on celý souboj bude trvat mnohem déle, tohle jsou jen prostřihy s pravděpodobně mírnými spoilery (objevení Ghilan'nain bych osobně schoval, ale nemám přehled o tom, jak moc šokující to v dané fázi příběhu bude). Můžete si ale udělat dobrý obrázek o dynamice soubojového systému.

Ne, budu ten první, kdo přizná, že mu moc nejde pod nos přesun od taktické pauzy k ryze akčním bojům a ovládání parťáků ve stylu Mass Effectu. V tomto případě vidíme Rook jako čarodějku, která především neustále metá kouzla na draka a v klíčových okamžicích uhýbá pomocí magického fázování. Není to špatné, není to úžasné. Je obtížné se pro tenhle styl soubojů nadchnout, když máme třeba takové Dragon’s Dogma 2, nicméně spoléhám na to, že síla čtvrtého dílu Dragon Age bude tkvět v příběhu a RPG mechanismech.

Ovládání parťáků vypadá funkčně, tedy zadáte jim, co mají provést za útoky, ideálně tedy synchronizovaně, aby byl efekt co nejvíc kumulativní a ubral Coriovi pořádný kus životů. Samotné animace Rook vypadají během souboje opravdu skvěle, její kouzlení je elegantní, až taneční. Prostě na tohle se dobře dívá.

Můj problém je spíš v tom, že na některé věci se dívá už hůř. V první řadě to jsou animace ve filmečcích u NPC, kde se prostě nemohu zbavit pocitu, že je vše příliš trhané, nemotorné, o pět let pozadu. Netýká se to všech, animace s Rook vypadají mnohem kvalitněji a plynule. Se zvolenou stylizací nic nenadělám, tvůrčí volba, ze které nejsem nadšený, ale vlastně mi tohle video přijde mnohem lepší než úvodní trailer.

Jen ti Qunari vypadají prostě prapodivně. Platí to i pro nedávno předváděný editor postav, ze kterého streameři juchali a óchali nadšením, ale popravdě… výsledné postavy mají prapodivně velké hlavy a samotný editor nevypadá, že by přinášel něco víc než standard, na který jsme dnes zvyklí.

Opravdu hodně chci, aby se Dragon Age: The Veilguard povedl, protože mám rád celou dosavadní trilogii a ke každému dílu jsem si našel silné pouto. Jen tady začínám mít pocit, že se chystá něco podobného Mass Effect: Andromeda. Strašně rád se budu mýlit, ale dozvím se to nejpozději 31. října, kdy hra vychází na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S.