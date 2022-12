Among Us našlo svého pokořitele. Za popularitou Goose Goose Duck stojí korejská celebrita

7. 12. 2022 16:10 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Pamatujete ještě na Among Us? Jeden z těch fenoménů, které se během pandemie vyšvihly do absurdních výšin a v jednu chvíli je hrál snad každý? S jeho slávou to dnes už není tak žhavé, i když ho stále hrají desetitisíce lidí v jednu chvíli. Jenže tento hit byl právě pokořen svojí kopírkou.

Her inspirovaných v Among Us vzniklo nepřeberné množství, ale způsob, jakým se zpopularizovala Goose Goose Duck, se jen tak nevidí. Goose Goose Duck vyšla již před více než rokem a od začátku měla poměrně solidní čísla s ohledem na fakt, že její tvůrci ze studia Gaggle se do té doby soustředili spíše na mobilní únikovky.

Hru po čas roku v průměru hrálo den co den v každou danou chvíli mezi pěti a osmi tisíci hráčů, ale teprve až teď s koncem listopadu si vývojáři mohou opravdu mnout ruce. V době psaní článku je ve hře přes 70 tisíc hráčů a jde o 9. nejhranější hru na Steamu. Za posledních 24 hodin bylo dosaženo historického maxima ve výši 166 tisíc souběžných hráčů.

Hra jako taková na první pohled nevypadá nijak unikátně. Inspirace v Among Us je jasná na první pohled, jen nehrajete za kosmonauty, ale za husy a kachny, přičemž z herního hlediska má být Goose Goose Duck bohatší ve smyslu herních režimů a možností.

Dustin Bailey z webu GamesRadar+, který o hře informoval, si dal tu práci a snažil se vypátrat, proč je najednou rok stará Goose Goose Duck tolik populární. No a dovtípil se, že ji 14. listopadu streamoval jakýsi Kim Tae-hyung.

Lmaooo this is so funny that imposter k!ll!ng everyone except kim taehyung and he’s just done pic.twitter.com/j9mGDXUOVc — THV (@Taehyungimpact) November 14, 2022

Že nevíte, o koho jde? Nedivím se vám, sám jsem musel použít Wikipedii, a pokud už nejste školou povinní a nezajímáte se o showbyznys či současné hudební trendy (nebo jsem prostě jenom já ignorant), pak se skutečnost možná bude chápat o něco hůř.

Kim je v Jižní Koreji (a nejen tam) známý jako V (se Cyberpunkem 2077 to nemá nic společného) a spolu s dalšími tvoří chlapeckou hudební skupinu BTS řadící se k žánru K-pop, která si vydobyla světové renomé. Možná to není jediný faktor stojící za aktuální popularitou hry Goose Goose Duck, ale rozhodně je velmi nápomocný!