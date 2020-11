American Truck Simulator vás zve do Colorada

12. 11. 2020 10:50 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Po delší době tu máme další rozšíření české kamionové simulace American Truck Simulator. Tentokrát se podíváte do malebného Colorada, již devátého státu západní části USA. Jistě, ATS čeká ještě dlouhá cesta, chce-li skutečně obsahovat všech 50 států USA, a bůhví, jestli se vůbec někdy podíváme do odlehlých míst jako Aljaška a Havaj. Nicméně netřeba hledět do budoucnosti, když je tu tak zajímavá přítomnost.

Lesy, kaňony a skalnaté hory Colorada jistě stojí za prozkoumání, a pokud se aktivně účastníte událostí multiplayeru World of Trucks, čekají na vás dvě nové výzvy spojené s tímto státem.

První z nich se týká celé komunity, po které chce, aby při vození nákladů z a do Colorada dohromady všichni hráči najezdili 60 milionů mil (96 milionů kilometrů). Druhá výzva je osobní a chce po vás, abyste s náklady navštívili všech 13 měst Colorada, přičemž budou uznány pouze zakázky se vzdáleností alespoň 100 mil (161 km). Čas na splnění máte zhruba do konce roku.

Při objevování Colorada se můžete těšit například na Four Corners Monument, tedy jediné místo v USA, kde se potkávají hranice čtyř států. Projedete nádherným průsmykem Wolf Creek Pass, překročíte hluboké údolí po mostě Red Cliff, využijete silnici I-70 táhnoucí se Glenwoodským kaňonem a mnoho dalšího.

DLC Colorado pro American Truck Simulator vychází dnes v podvečer.