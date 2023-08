American Truck Simulator pojede do Nebrasky

16. 8. 2023 15:40 | Novinky | autor: Jan Slavík

Tvůrci z pražského studia SCS Software se o své kamioňácké projekty náležitě starají. Zámořská odnož American Truck Simulator před dvěma týdny obdržela rozšíření obsahující mapu Oklahomy, ve výrobě je i výlet do státu slunečnic, Kansasu, který by mohl dorazit ještě letos, a vývojáři rovnou prozradili, kam stočíte volant poté: Do Nebrasky.

Širá a rozmanitá krajina Nebrasky sestává z prérií, malebných kopců i hor, které budete moci pozorovat s okna svého silničního korábu. Kolem se mihne i celá řada ikonických památek a míst, kterými jsou lemovány historické trasy, po nichž budete převážet náklad.

A občas se samozřejmě nevyhnete ani přejezdu řeky Platte, 510 kilometrů dlouhého veletoku, který půlí celý stát vedví prakticky od jeho východních hranic až k těm západním. Tvůrci slibují pozornost věnovanou kontrastu energicky rostoucích měst a ospalého venkova: „Naším cílem je v tomto DLC nabídnout fúzi poklidné krajiny s rytmem dynamické ekonomiky, jakou jinde nenajdete.“

Což zní jaksepatří vzletně, ale reálně se bude jednat prostě o novou mapu a pár (set) kilometrů nových silnic. Na rozrůstající se obsah si samozřejmě nelze v principu stěžovat, ale osobně beztak doufám, že jednou v SCS zavelí i k obohacování hratelnosti a přidají do hry třeba roční doby. Jízda v zimě, na sněhu či ledovce by nutně musela řidičský zážitek zásadním způsobem obohatit. Kdo ví, třeba se někdy dočkám.

Datum vydání Nebrasky tvůrci zatím nesdělili, jen zmínili, že je práce v začátcích a na výsledek si proto budeme muset počkat s největší pravděpodobností do příštího roku. Nezapomínají přitom ani na evropského bratříčka - v Euro Truck Simulatoru 2 právě probíhá zkrášlování Německa a zároveň se pracuje na DLC, které vás pošle na Balkán.