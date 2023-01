Ambiciózní mod pro Dark Souls 3 slibuje návrat do známých končin

9. 1. 2023 11:30 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Chystaná modifikace Dark Souls: Archthrones bude velmi ambiciózní předělávkou Dark Souls 3. Patnáctiminutový gameplay trailer, na který se můžete podívat výše, slibuje zajímavé zacházení se známými prvky nejen z předchozích dílů série, ale i z ostatních her studia FromSoftware, jako jsou Sekiro a Bloodborne.

Trailer dává nahlédnout do hned tří lokací z celkových pěti. V Ruins of Blue jistě hned poznáte Heide's Tower of Flame z druhého dílu. Jenže tentokrát jsou ruiny zatopené katedrály bičovány neúprosnou bouří a hráčům nepřidělává vrásky boss Dračí jezdec, nýbrž Zneuctěný rytíř, v jehož široké škále útočných pohybů jistě poznáte komba vůbec prvního bosse Dark Souls 3 - Iudexe Gundyra - s pár esy v rukávu navíc.

Inspirace ale zdaleka nesahá jen k novějším dílů soulsborne her. Vanguard, který střeží zchátralou pevnost, jako by vypadl z Demon's Souls. Jeho útoky pro změnu pomrkávají na Asylum Demona, tutoriálového bosse prvních Dark Souls.

Podle vývojářského týmu nadšenců je mod ve vývoji přes dva roky, přičemž vypráví alternativní příběh Lothricu a dalších přepracovaných lokací věhlasné série. Konverze ale zdaleka není hotová a autory prý ještě před vydáním čeká velká porce práce.