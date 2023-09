Alan Wake 2 si pořádně pohraje s příčetností hlavního hrdiny

5. 9. 2023 10:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Už delší dobu se ví, že Alan Wake 2 se oproti svému letitému předchůdci více opře do sfér hororového survivalu, kterým si projdete rovnou v kůži dvou postav – titulního hrdiny a agentky FBI Sagy Anderson. A zatímco Saga bude po spisovateli pátrat ve „skutečném“ světě, Alan se musí prodírat pastmi i útrapami Temného místa, které vývojáři podrobněji představují v novém šestiminutovém videu.

Tato surreálná alternativní dimenze může leckomu připomenout třeba svět Upside Down ze seriálu Stranger Things. Jenom tu místo demogorgonů pobíhají stíny, postavy z Wakeových knih, a celé je to vyobrazené v duchu pokroucené verze města New York, které je plné graffiti a nebezpečných uliček.

V tomto mentálním vězení a pomyslném očistci je hlavní protagonista uvězněný už dlouhých 13 let. Doba jasně odkazuje na zálibu studia v meta naraci, protože jde přesně o stejný čas, který uběhl od vydání prvního dílu. Dlouhé uvěznění ale přirozeně nemá příliš pozitivní vliv na jeho mysl, takže musí bojovat alespoň o poslední drobky své příčetnosti.

O to, aby se tento vnitřní boj povedlo na obrazovky dostat s co možná největší autentičností, se postarají mimo jiné i Matthew Porretta a Ilkka Villi. První z nich Alanovi propůjčuje svůj hlas, zatímco druhý se stará o jeho podobu i pohyby.

Alan Wake 2 vyjde už 27. října na PC (Epic Games Store), PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Na počítačích hra přinese podporu nejnovějších technologií, mezi něž patří path tracing nebo DLSS 3.5.