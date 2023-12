Alan Wake 2 dostal New Game+ i s novým koncem

12. 12. 2023 10:49 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Survival horor od studia Remedy vyšel teprve na konci října, pokud už ale máte dohráno a hledáte záminku, proč si celé zamotané dobrodružství rozervaného spisovatele a agentky FBI dát ještě jednou, tady je. Alan Wake 2 se totiž včera dočkal režimu New Game+ s názvem The Final Draft, a to včetně nové, extrémně tuhé obtížnosti a příběhového obsahu.

Po dohrání na vás totiž čeká zbrusu nový konec, přičemž studio Remedy slibuje, že pravověrné fanoušky rozhodně ponoukne k vymýšlení komplikovaných teorií a vyvolá víc otázek než odpovědí. V průběhu hraní pak můžete narazit na stránky románu a videa, která ve hře předtím nebyla, což zase v příběhu spředeném z mnoha různých realit nemůže nikoho moc překvapit.

The Final Draft vám ponechá všechny zbraně, přívěsky a vylepšení postav odemčená během prvního průchodu. Nečekejte nicméně, že výbavu dostanete hned v úvodu, musíte si počkat do prvního skladiště.

Čerstvý update zároveň opravuje řadu chyb a mírně vylepšuje optimalizaci na všech platformách. Specifickou péči pak autoři věnovali režimu kvality na PlayStation 5, ale také rychlosti načítání textur, které zase trápilo Xbox.

Po New Game+ by se Alan Wake 2 měl dočkat ještě dvou prémiových příběhových rozšíření. První z nich se jmenuje Night Springs a bude se točit kolem stejnojmenného seriálu, který je takovou místní verzí The Twilight Zone. Druhé s názvem The Lake House blíže propojí spisovatelův svět s nadpřirozenou střílečkou Control a prozradí něco víc o tajemném domku na březích Cauldron Lake.

Spisovatel uvězněný v zákoutích své duše si dal řádně na čas, pokračování příběhu přišlo letos po 13 letech. Druhý díl oproti svému předchůdci klade mnohem vyšší důraz na prvky survival hororu, a tak v něm není nouze o lekačky, ale ani o správu zásob v inventáři. S novým updatem můžete posbírat poschovávaná tajemství, která vám napoprvé utekla, ale taky se pustit do nově přidané nejtěžší obtížnosti.