AKTUALIZOVÁNO: I druhý den padl rekord v počtu hráčů Kingdom Come: Deliverance 2

6. 2. 2025 9:11 | Novinky | autor: Jakub Malchárek

Aktualizováno:

Rekord z prvního dne padl, včera ke hře na Steamu zároveň usedlo 176 285 lidí, tedy o skoro dvacet tisíc víc než v den vydání. Hra si také polepšila v žebříčku nejvíce hráčů za 24 hodin a posunula se o příčku výš před Grand Theft Auto V. Studio Warhorse mezitím prozradilo, že hry se už prodal přes milion kopií.

Původní text:

Kingdom Come: Deliverance 2 sbírá v recenzích jednu vysokou známku za druhou a kriticky si vede velmi dobře, čísla aktivních hráčů pak poukazují na to, že půjde i o komerční trhák. Zatímco ohledně prodejů si budeme muset počkat na informace od samotného studia Warhorse, můžeme se chytnout aspoň počtu aktivních hráčů na Steamu.

Skrz nejpopulárnějšího PC klienta první den usedlo ke hře od českého studia až 159 351 hráčů najednou. Pro porovnání: U prvního dílu jich bylo lehce přes 96 tisíc. Je to mimochodem také víc než u takového Zaklínače 3, ke kterému na Steamu usedlo nejvíc 103 tisíc hráčů najednou.

V kontextu momentálně hraných her na Steamu si pokračování českého RPG stojí na osmé příčce, před ním je kromě GTA V a Marvel Rivals stálice online her Counter-Strike 2, PUBG, Dota 2 nebo třeba Naraka: Bladepoint a vývojářský nástroj pro Source engine Source SDK Base 2007. V celkovém žebříčku historie Steamu stačil Kingdom Come: Deliverance 2 první den na to, aby se dostal do první stovky. Zatím se uhnízdil na 94. místě.

Dá se očekávat, že čísla ještě porostou. Bývá zvykem, že v rekordech je nejsilnější první víkend po vydání, kdy lidé mají čas ke hře usednout na delší dobu. I tak to ale vypadá, že minimálně na Steamu bude Kingdom Come: Deliverance 2 nejúspěšnější českou hrou.