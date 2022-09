Akční RPG Wo Long: Fallen Dynasty bude v den vydání součástí Game Passu

20. 9. 2022 13:40 | Novinky | autor: Pavel Makal

Vývojáři z Team Ninja momentálně nepřipravují jen nedávno oznámený Rise of the Ronin, ale mají v procesu také duchovního nástupce série Nioh pod názvem Wo Long: Fallen Dynasty. Soulslike akční RPG, které ovšem přichází s celou řadou změn a novinek oproti zmíněnému Niohu, se tentokrát bude odehrávat v Číně. Už nyní si hru můžete vyzkoušet v rámci demoverze, ani za plnou hru ale nebudete muset zaplatit plnou cenu.

Team Ninja se totiž dohodl s Microsoftem a hra hned při vydání zamíří do služby Xbox Game Pass. O důvodech tohoto rozhodnutí se na letošní Tokyo Game Show rozpovídal producent Wo Longu Fumihiko Jasuda v rozhovoru pro magazín MP1st.

Uvedl, že je to poprvé, co k takové dohodě tým přistoupil. Důvodem je především snaha dostat hru k co nejširšímu publiku. Wo Long je podle něj skutečně velmi těžká hra a vývojáři si samozřejmě nemohou být jisti, co na to lidé řeknou. Její přítomnost v Game Passu ovšem pro mnohé odstraní překážku nejistoty, zda jim investované peníze přinesou kýženou zábavu.

Dalším důvodem je prý multiplayer, Game Pass podle Jasudy naplní servery a díky tomu bude společně hrát mnohem větší počet lidí, než kdyby byl Wo Long k dispozici jen za klasickou prémiovou cenu. Pokud budete mít problémy s některou z překážek, které budou na cestě k cíli stát, můžete si díky multiplayeru přivolat další hráče na pomoc.

Wo Long: Fallen Dynasty vychází na současné i minulé generaci konzolí a na PC někdy v příštím roce. Zmíněnou demoverzi si mohou zahrát majitelé PlayStationu 5 a nové generace Xboxů.