Akční RPG Lost in Random láká na milou stylizaci i na házení oživlou kostkou

23. 7. 2021 10:22 | Novinky | autor: Šárka Tmějová

Vydavatelství Electronic Arts dává v rámci programu EA Originals šanci titulům, které nemají produkční hodnoty AAA her, ale co jim chybí na rozpočtu, dohání originalitou. Jednou z těchto her je i loni oznámené akční RPG Lost in Random od studia Zoink, které v rámci iniciativy už vydalo hopsačku Fe.

V traileru z včerejšího pásma EA Play Live 2021 Lost in Random předvedlo své kostkové bitvy, kde se mísí akce v reálném čase s taktizováním v rámci tahů. Kreativní ředitel studia Olav Redmalm o svém nejnovějším výtvoru prohlásil, že jde o poctu temným pohádkám a také příběhům rozpohybovaným metodou fázové animace, na kterých vyrůstal.

Příběh hry vypráví o dvou sestrách, Sudé a Liché, které rozdělí zlá královna a vy budete muset zařídit jejich znovushledání v Království náhody. Pomůže vám v tom mimo jiné oživlá šestistěnná kostka, která ukrývá nejednu speciální vychytávku, co vám může přijít vhod.

Schopnosti v podobě karet nakupujete za posbírané mince, přičemž může jít třeba o různé pasti. Dlouhé kladivo či exploze se v boji taktéž určitě neztratí. Sama Sudá si s protivníky poradí s pomocí věrného praku a pana Kostku může podporovat i na dálku a dobíjet jeho schopnost krátkodobého zastavení času.

Lost in Random vychází 10. září 2021 pro PC, Switch, PS4, PS5, Xbox One a Xbox Series X|S.