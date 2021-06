Akční plošinovka The Legend of Tianding vás seznámí s asijským Robinem Hoodem

24. 6. 2021 17:40 | Novinky | autor: Patrik Hajda

Snad každý národ má svého tak trochu nečestného lidového hrdinu, ale když už se o nějakém takovém mluví, pak je to povětšinou ten nejprofláknutější, Robin Hood. O něm ale dnes řeč nebude! Dnes se seznámíme s jemu podobným bojovníkem, který působil zkraje minulého století na asijském kontinentě.

Řeč je o Liaovi Tiandingovi či Liāu Thiam-Ting, jak je znám na ostrově Tchaj-wan. Jeho působištěm se stalo hlavní město Tchaj-pej, kde okrádal bohaté, utěšoval hladové žaludky chudých a obecně bojoval proti bezpráví. A nejedná se o nedoloženou legendu, ale o skutečnou osobu, na kterou mělo tehdy spadeno Tchaj-wan ovládající Japonsko.

Hra The Legend of Tianding se proto inspiruje skutečnými osobnostmi a událostmi, ale nejedná se, prosím vás, o simulaci. Plošinovka dává do popředí nabubřelé efektní bitky, v nichž využijete různá bojová umění. Celé to vypadá jako rozpohybovaná manga.

Souboje budou pořádně dynamické, jelikož disponujete vystřelovacím hákem a křidélky, díky čemuž budete poletovat nad nepřáteli a rozdávat kopance do všech stran. A aby to nebylo jenom o mlácení padouchů, dojde i na zběsilé honičky po střechách budov a uhánějících vagónů, prchání před rukou zákona skrze kanály a tak podobně.

S pomocí talismanů se pak budete ještě vylepšovat, ať už zatoužíte po rychlejší regeneraci výdrže, účinnějším léčení, či schopnosti pojmout víc zranění.

Pokud vás plošinovka The Legend of Tianding nalákala, neváhejte na Steamu vyzkoušet její demo. Plná hra zatím nemá datum vydání, ale počítejte s ní jen na PC.