Akční adventura Stray Blade nabízí průzkum prastarého údolí se zajímavým společníkem

25. 4. 2023 14:00 | Novinky | autor: Ondřej Partl

Soulslike titulů je v obchodech už obrovské množství. Některé se objevují i ve vyloženém mainstreamu, ale většina z nich patří spíše do vod menších titulů, které častokrát mají tendenci docela zapadnout. Do této kategorie by se dalo zařadit i nedávno vydané Stray Blade od studia Point Blank Games a vydavatelství 505 Games.

Přitom se nejedná o vyloženě malý projekt, k jehož oznámení došlo už v roce 2021. Tvůrci nicméně projekt odložili na letošní rok, aby se nakonec bez velkých fanfár minulý týden přikradl na počítače a aktuální generaci konzolí.

Kdyby se jednalo o stealth hru, mohlo by to být považované za stylový příchod. Místní výlet do ztraceného údolí Acrea ale příliš mnoho možností pro kradmý přístup nenabídne. V roli zlotřilého dobrodruha se totiž vrhnete do barevných lokací odkrýt historii tohoto tajuplného místa. Zároveň se pokusíte zničit relikvie minulosti a obnovit klid a mír, čímž snad vykoupíte i hříchy své minulosti.

zdroj: 505 Games

Přirozeně to ale nebude procházka růžovou zahradu. V lokacích, jež se s ubíhajícím časem neustále proměňují, vás čekají docela divoké souboje s místní chamradí, ve kterých musíte být precizní a rychlí. Jak už ale bývá takovou tradicí, tak vás kromě řadových pohůnků čas od času čeká i boj s nějakým tím bossem, jehož úspěšné zničení vám do vínku dá další schopnosti.

Dobrou zprávou ovšem je, že v tomto nebezpečném světě nebude hlavní postava osamocená. Po jejím boku se vždy vyskytuje věrný antropomorfní společník Boji, který slouží především jako průvodce, ale jistě přijdou vhod i jeho řemeslnické schopnosti. K jejich využití ale potřebujete nejdříve nalézt plány výbavy i příslušné materiály. Obě postavy si lze volně vylepšovat v rámci stromů talentů, jimiž si uzpůsobíte herní styl.

Jestli vás zajímá, co si o hře myslí různí recenzenti, tak na serveru Metacritic aktuálně svítí souhrnných 65 bodů ze 100. To relativně odpovídá i uživatelským recenzím na Steamu, kde celkově 64 % ze 135 uživatelů dává palec nahoru.

Stray Blade je dostupné na PC, PlayStation 5 a Xbox Series X/S. Doporučená cena je docela příjemných 34,99 eur. Ovšem v následujících dnech hru díky slevě pořídíte ještě o něco levněji. Rovnou třeba s přiloženým soundtrackem.